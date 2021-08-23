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Futbol: Süper Lig

23.08.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çifçi, Azubuike, Hakan Arslan, Kayode, Fajr, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 15 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Azubuike (Demir Grup Sivasspor), Dk. 32 Hugo (Trabzonspor)

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Faycal Fajr'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Kayode'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.

11. dakikada Djaniny'ın şık biçimde indirdiği top ile ceza alanı sağ çaprazında buluşan Gervinho'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

13. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutunda, top Azubuike'nin eline çarpınca karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Ali Şaşal'ın ters köşesinden filelere gönderdi: 1-0.

37. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

42. dakikada Kayode'nin pasında, ceza yayı üzerinde Fajr'ın şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada Gervinho'nun, ceza alanı çizgisi önünde rakiplerinden sıyrılarak vurduğu sert şutta, kaleci Ali Şaşal topu yatarak kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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