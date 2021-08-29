YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

29.08.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Hayrullah Bilazer), Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Serginho, Aziz Eraltay (Dk. 46 Sankhare), Pelupessy (Dk. 87 Champness), Flavio, Diabate (Dk. 75 Balde), Umut Nayir (Dk. 46 Doukara)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Abdülkadir Ömür (Dk. 59 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 59 Siopis), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 75 Koita)

Gol: Dk. 7 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Bakasetas, Dk. 25 İsmail Köybaşı, Dk. 72 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 44 Pelupessy (GZT Giresunspor)

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor'u 1-0 yendi.

58. dakikada Flavio'nun pasında sağ çaprazdan Zeki Yavru'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Serginho'nun sağdan ortasında yükselen Sankhare'nin altıpas önünden kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

70. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Siopis'in attığı şutta kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

86. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Koita'nın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahale ettiği top kornere gitti.

90+3. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası önünden attığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyorGiresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor

Giresun Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:32
İkindi
16:13
Akşam
19:10
Yatsı
20:35

Giresun Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazartesi

Arda Eczanesi
Merkez
Gizem Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Keskin Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.