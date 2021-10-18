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Futbol: Süper Lig

18.10.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Ata Yıldırım

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe (Dk. 76 Bülent Cevahir), Traore, Ribeiro, Lobjanidze (Dk. 86 Muhammed Mert), Emre Çolak (Dk. 55 Kamara), El Kaabi (Dk. 86 Saint-Louis), Diouf

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Muhammet Demir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 81 Mendyl), Doğan Erdoğan (Dk. 89 Borven), Figueiredo (Dk. 82 Kenan Özer), Dicko (Dk. 62 Messaoudi), Maxim, Caulker, Merkel (Dk. 62 Sagal), Kitsiou

Goller: Dk. 52 Diouf (Penaltıdan), Dk. 73 Kamara (Atakaş Hatayspor), Dk. 82 Sagal (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 39 Muhammet Demir, Dk. 45+1 Erol Bulut (Teknik Direktör) ve Özhan Pulat (Yardımcı antrenör), Dk. 51 Caulker, Dk. 67 Doğan Erdoğan ve Maxim, Dk. 90+6 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 39 Diouf, Dk. 57 Riberio (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

48. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda, top Caulker'dan döndü. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, Caulker'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 52'nci dakikada penaltıyı kullanan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

61. dakikada sol kanattan El Kaabi'nin ceza sahası önüne bıraktığı topa sert vuran Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

72. dakikada ceza sahası içinde Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, kaleci Munir topa sahip oldu.

73. dakikada Atakaş Hatayspor, skoru 2-0'a getirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Kamara, çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

82. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünden Sagal'ın çektiği sert şutta top, savunmaya çarparak ağlara gitti: 2-1

90+3. dakikada ceza sahası içinde Diouf'un çektiği şutta kaleci Günay Güvenç, topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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