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Futbol: TFF 2. Lig

25.09.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turgutluspor: 0 - Çorum: 0

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4. hafta açılış maçında Turgutluspor ile Çorum 0-0 berabere kaldı.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Turgutluspor ile Çorum, birer puanla sahadan ayrıldı.

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