Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4. hafta açılış maçında Turgutluspor ile Çorum 0-0 berabere kaldı.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Turgutluspor ile Çorum, birer puanla sahadan ayrıldı.



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