SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Futbola niyet voleybola kısmet! Ebrar Karakurt paylaştı: Ersoy'un babaannesinin intikamı Hollanda'dan alındı!

Futbola niyet voleybola kısmet! Ebrar Karakurt paylaştı: Ersoy'un babaannesinin intikamı Hollanda'dan alındı!

29.07.2024 14:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları, Olimpiyatlara çok iyi başladı! Hollanda ile karşılaşan milliler, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Melissa Vargas, yine etkili oyunuyla voleybol otoritelerinin övgülerini alırken maç sonrası Ebrar Karakurt'tan paylaşım geldi.

Futbola niyet voleybola kısmet! Ebrar Karakurt paylaştı: Ersoy'un babaannesinin intikamı Hollanda'dan alındı!

A Milli Voleybol Takımımız Paris Olimpiyatları'na görkemli bir giriş yaptı. 2-0 geriye düştüğümüz maçta iyi mücadele vererek galibiyeti almayı başardık. Maçın yıldızlarından Ebrar Karakurt'un maç sonu paylaşımı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

YÜZLERİ GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Son dönemde sık sık kesitleri paylaşılan Gibi dizisinin ilk sezonunda, Hollanda'dan gelen yamyam Ersoy'un babannesini yiyordu. Bu replik, Türkiye - Hollanda Euro 2024 çeyrek final karşılaşması öncesi de viral olmuştu. Futbolda Hollanda'yı devirmeyi başaramasak da Filenin Sultanları gerekeni yaptı.

Ebrar da maçı sonu paylaşımında, "Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı" ifadesini kullanarak yüzleri güldüren bir paylaşıma imza attı.

1 milyon

Tribünleri dolduran Türkler de maç boyunca Filenin Sultanlarına destek verdi!

MELİSSA VARGAS BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!

Milli sporcumuz Vargas, olimpiyat tarihinde tek maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu. Melissa Vargas, bu istatistikte Paris Olimpiyatları'ndaki ilk sporcu oldu.

GTpRLtMWYAAp65v

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu! Kapıyı G.Saray'a kapattılar...Gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu! Kapıyı G.Saray'a kapattılar...
Anahtar Kelimeler:
Voleybol Ebrar Karakurt Filenin Sultanları melissa vargas
En Çok Okunan Haberler
Emekli ve memur zammı öncesi yüzde 1,64, sonrası 3,3!

Emekli ve memur zammı öncesi yüzde 1,64, sonrası 3,3!

Ebrar Karakurt paylaştı: Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı

Ebrar Karakurt paylaştı: Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı

Sosyal medyasından intihar paylaşımı yaptı! "Hakkınızı helal edin, elveda..." Tüm şehir ayağa kalktı onu arıyor...

Sosyal medyasından intihar paylaşımı yaptı! "Hakkınızı helal edin, elveda..." Tüm şehir ayağa kalktı onu arıyor...

UEFA harekete geçti! G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne alınmayabilir

UEFA harekete geçti! G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne alınmayabilir

Büyükekşi'nin o kararına demediğini bırakmadı! "Ben direkt Allah'a bağlıyım"

Büyükekşi'nin o kararına demediğini bırakmadı! "Ben direkt Allah'a bağlıyım"

Lamine Yamal hayatının şokunu yaşadı! Canlı yayında aldatıldı

Lamine Yamal hayatının şokunu yaşadı! Canlı yayında aldatıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.