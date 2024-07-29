Futbola niyet voleybola kısmet! Ebrar Karakurt paylaştı: Ersoy'un babaannesinin intikamı Hollanda'dan alındı!

A Milli Voleybol Takımımız Paris Olimpiyatları'na görkemli bir giriş yaptı. 2-0 geriye düştüğümüz maçta iyi mücadele vererek galibiyeti almayı başardık. Maçın yıldızlarından Ebrar Karakurt'un maç sonu paylaşımı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

YÜZLERİ GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Son dönemde sık sık kesitleri paylaşılan Gibi dizisinin ilk sezonunda, Hollanda'dan gelen yamyam Ersoy'un babannesini yiyordu. Bu replik, Türkiye - Hollanda Euro 2024 çeyrek final karşılaşması öncesi de viral olmuştu. Futbolda Hollanda'yı devirmeyi başaramasak da Filenin Sultanları gerekeni yaptı.

Ebrar da maçı sonu paylaşımında, "Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı" ifadesini kullanarak yüzleri güldüren bir paylaşıma imza attı.

Tribünleri dolduran Türkler de maç boyunca Filenin Sultanlarına destek verdi!

MELİSSA VARGAS BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!

Milli sporcumuz Vargas, olimpiyat tarihinde tek maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu. Melissa Vargas, bu istatistikte Paris Olimpiyatları'ndaki ilk sporcu oldu.