Futbolcu Ozan Tufan'ın eşi mini şortlu pozunu paylaştı! "Çok güzelsin yengem"

Doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çeken Rojin Tufan, mini şortlu pozuyla adından söz ettirdi. Fransa Cannes'ten poz veren Tufan'a takipçileri çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajlarını gönderdi.

MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

28 Eylül 2020'de nişanlanan Ozan Tufan ile Rojin Tufan Haspolat ilişkisi geçtiğimiz yıl evlendi. İkilinin bu evlilikten bir erkek çocuğu bulunuyor. Çiçeği burnunda evli çift, sosyal medyadan birbirleriyle sık sık gönderi paylaşmayı ihmal etmiyor.

Doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çeken Rojin Tufan, Fransa Cannes'te mini şortuyla poz verdi. O poza, "Çok güzelsin yengem", "Daha birkaç ay önce doğum yaptın bacaklarının inceliği ne?" gibi yorumlar geldi.

14 Eylül 1996 Bursa doğumlu Rojin Tufan 26 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünü tamamlayan Tufan, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi.





