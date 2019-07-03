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G20 zirvesine katılan Ivanka Trump'ın videosu alay konusu oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 03.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

G20 Zirvesi'nde kendisine yer bulmaya çalışan ve siyasilerin konuşmalarına dahil olmaya çalışan Ivanka Trump'ın videosu olay oldu. Sosyal medyada dillere düşen Ivanka Trump, mizahşörlerinin elinden kaçamadı.

G20 zirvesine katılan Ivanka Trump'ın videosu alay konusu oldu!

Geçen hafta, dünya liderleri G20 zirvesi için Japonya'nın Osaka kentinde toplandı. Etkinliğin ardından Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Twittersphere'i büyüleyen bir video yayınladı. Videoda, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde gibi önemli siyasi isimler gösteriliyor. Politikacılar grubu, konuşmaya sohbet ediyordu. Ivanka Trump’ın sohbete karışmak için elinden geleni yaptığı o anlar ise kameralara yansıdı ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Önemli siyasetçilerin yer aldığı videoda ABD başkanının kızıyla göz teması kurmamak için ellerinden geleni yaptıkları apaçık görülüyordu. Bu da tüm olayı gerçekten utandırıcı kılmaya yetti. Video ise şöyleydi:

Video viral hale geldikten sonra, insanlar Ivanka Trump'ın böyle bir zirveye dahil olmalı mı olmamalı mı konusunu sorgulamaya başladılar. Çoğu kişi sert bir karara vardı. Kesinlikle G20 zirvesinde olmamalıydı. Ardından insanlar yaptıkları photoshoplarla Ivanka Trump'ın olmaması gereken ama olduğu yerleri komik bir dille paylaşmaya başladılar.

İşte o komik paylaşımlar...

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