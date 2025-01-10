SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Gakatasaray, devre arasının ilk transferini yaptı! Trabzonspor'dan geliyor...

Gakatasaray, devre arasının ilk transferini yaptı! Trabzonspor'dan geliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.01.2025 12:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray devre arasındaki ilk transferini yaptı. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

Gakatasaray, devre arasının ilk transferini yaptı! Trabzonspor'dan geliyor...
Eren Elmalı

Eren Elmalı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da ara transfer döneminin ilk imzası atıyor. Okan Buruk'un çok istediği Eren Elmalı konusunda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

7c68b9cf27534ae3aecfd5b6603a3d72

Galatasaray, Trabzonspor'a Eren Elmalı için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Sol bek konusunda problem yaşayan sarı-kırmızılılar Eren Elmalı ile bu problemi giderecek.

1 MİLYON EURO KAZANACAK

eren-elmali-trabzonspor-22-23-1668595137-96568

Galatasaray'dan 1 milyon Euro maaş alacak Eren Elmalı, Trabzonspor'dan kısa süre içinde ayrılarak İstanbul'a gelip imzayı atacak.

Gündemdeki düşük faizli konut kredisinin ev ve kira fiyatlarına etkisi ne olur?

Gündemdeki düşük faizli konut kredisinin ev ve kira fiyatlarına etkisi ne olur?
Hiçbir etkisi olmaz
Fırsatçılara gün doğar, fiyatlar daha da artar
Ev ve kira fiyatları düşer
Dar gelirliyi ev sahibi yapabilir

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Evren Eren Elmalı galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: "Gözlerimle gördüm"

Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: "Gözlerimle gördüm"

'Yılın ilk anketi' diyerek duyurdular! CHP ile AK Parti oy oranlarında dikkat çeken değişim... Birinin oyları arttı, diğerinin düştü

'Yılın ilk anketi' diyerek duyurdular! CHP ile AK Parti oy oranlarında dikkat çeken değişim... Birinin oyları arttı, diğerinin düştü

Gakatasaray, devre arasının ilk transferini yaptı! Trabzonspor'dan geliyor...

Gakatasaray, devre arasının ilk transferini yaptı! Trabzonspor'dan geliyor...

Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin konusunda kötü haber geldi!

Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin konusunda kötü haber geldi!

Tümer Metin'den flaş Jose Mourinho açıklaması!

Tümer Metin'den flaş Jose Mourinho açıklaması!

Galatasaray ile ipleri kopartan Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu! Bedavaya gidiyor...

Galatasaray ile ipleri kopartan Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu! Bedavaya gidiyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.