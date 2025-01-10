Gakatasaray, devre arasının ilk transferini yaptı! Trabzonspor'dan geliyor...

Galatasaray'da ara transfer döneminin ilk imzası atıyor. Okan Buruk'un çok istediği Eren Elmalı konusunda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Trabzonspor'a Eren Elmalı için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Sol bek konusunda problem yaşayan sarı-kırmızılılar Eren Elmalı ile bu problemi giderecek.

1 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray'dan 1 milyon Euro maaş alacak Eren Elmalı, Trabzonspor'dan kısa süre içinde ayrılarak İstanbul'a gelip imzayı atacak.