Gakatasaray, devre arasının ilk transferini yaptı! Trabzonspor'dan geliyor...

Galatasaray'da ara transfer döneminin ilk imzası atıyor. Okan Buruk'un çok istediği Eren Elmalı konusunda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.
Galatasaray, Trabzonspor'a Eren Elmalı için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Sol bek konusunda problem yaşayan sarı-kırmızılılar Eren Elmalı ile bu problemi giderecek.
Galatasaray'dan 1 milyon Euro maaş alacak Eren Elmalı, Trabzonspor'dan kısa süre içinde ayrılarak İstanbul'a gelip imzayı atacak.
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