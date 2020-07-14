Galataport nerede? Galataport'ta Survivor finali için özel hazırlık yapıldı! İşte Survivor final adresi Galataport hakkında bilgiler ve tarihi

Survivor 2020 finali 13-14 Temmuz'da İstanbul'daki Galataport'ta yapılıyor. Galataport'a Survivor için özel hazırlanan bir sahne ve yarışmacılarla aileleri için bir tribün kuruldu. Acun Ilıcalı, Galataport alanının Survivor finali için özel olarak hazırlandığını açıkladı. Survivor finaline ise seyirci kabul edilmezken, Galataport'taki finale sadece eski yarışmacılar ve finalistlerin aileleri katılıyor.

SURVIVOR FİNALİNİN ÇEKİLECEĞİ YER OLAN GALATAPORT HAKKINDA BİLGİLER

Galataport projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir.

Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.

Galataport Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.

Terminal alanı için üç ayrı araç girişi inşa edilecek. Doğudaki ve batıdaki kapılar ana giriş-çıkış hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaçlı kullanılması hedefleniyor.