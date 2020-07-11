Galataport nerede? Survivor finalinin yapılacağı Galataport nasıl bir yer? Galaport'ta Survivor 2020 finali ne zaman olacak?

Survivor'da final günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Acun Ilıcalı İstanbul'da nerede yapılacağı bilgisini izleyiciler paylaştı. Acun Ilıcalı büyük finalin Galataport'ta yapılacağını söyledi.

SURVIVOR FİNALİNİN ÇEKİLECEĞİ YER OLAN GALATAPORT HAKKINDA BİLGİLER

Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.

Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.

GALATAPORT PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILDI

Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Covid-19 virüs salgını nedeniyle inşaat çalışmaları bir süreliğine yavaşlayan projede, normalleşme süreciyle birlikte çalışmalar yeniden hızlandı.



Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek projenin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

