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Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke'den istifa sinyali! "Başarısız değil, çok başarısızım"

25.11.2023 22:04 | Son Güncelleme:
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Ligin 13. haftasında karşılaştığı Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Alanyaspor'da işler yolunda gitmiyor. Akdeniz ekibinde teknik direktör Fatih Tekke alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunurken, Tekke'nin sözleri istifa sinyali olarak yorumlandı. İşte detaylar...

Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Alanyaspor mücadeleden 4-0'lık mağlubiyetle ayrılırken teknik direktör Fatih Tekke karşılaşmanın ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kendisi için "Başarısız değil, çok başarısızım" diyen Tekke, "Yönetimle görüşülebilir" dedi.

"BAŞARISIZ DEĞİL, ÇOK BAŞARISIZIM!"

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"Kötü başlangıç.. Ardından bu maç... 15 gün çalıştık. Şu ana kadar çalışmalarımı, araştırmalarımı kendi geliştirme çabalarımı check etme görüntüsü var. Bizim olduğumuz takımlarda düzen olması gerekirken, bugün ciddi üzüldüğüm düzensizlik oldu. Tüm bunlar benim moralimi bozdu. Bu benim ve ekibimin tarzı değil. Biz düzenli olmak zorundayız. Galatasaray ile oynamak kolay değil. Ancak ondan bağımsız olarak bu düzen sağlayamıyorsak, bu sorumluluk bana ait. Bu takım 8 yıldır çok önemli şeyler başardı. Biz de kendi hayallerimizi bir üst seviyeye taşıyabilmek için geldik. Sanırım 8 gol yedik, gol atmış değiliz. Alanyaspor'a zarar vermek için değil, kendimizi ve kulübü bir ritme sokmak için buraya geldik. 15 günde bu düzensizliği kabul edemem. Sorumlu kesinlikle benim. Başarısız değil, çok başarısızım!" dedi.

"YÖNETİM KURULU KARAR ALABİLİR!"

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Yönetimin kendisi görevden almasını anlayabileceğini vurgulayan Fatih Tekke "Yönetim kurulu herhangi bir karar alabilir, oturup konuşulabilir. Skordan bağımsız bu düzensizliği kabul edemem! Düzensizlik 8-9 yıllık çalışmalarımı check etme durumuna geldi, bunu düşüneceğim!" ifadelerini kullandı.

"PES ETMEM AMA DÜŞÜNECEĞİM!"

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"Bu bir veda konuşması mı?" sorusunu yanıtlayan Fatih Tekke "Veda konuşması değil, pes etmem mümkün değil! Yeni bir hoca, yeni bir heyecan gelmesi lazım! Ama bir camianın çalışanısınız, insanlara ne yaptığınızı ve ne yapmak istediğini göstermek zorundasınız. Güvensizlik oluşabilir. Ben de check edeceğim. Üzüldüğüm maç oldu. İstanbulspor'da geçen sene yaptığımız güzel şeyleri bu 3 maçta kenara atamam. Ancak check etmek ve düzeltmek gerebilir. Bu bazen iyi olur. Düşüneceğim... İçeride bu konuşmayı yapıp yapmamayı düşündüm. Bunu nasıl düzelteceğimi düşüneceğim." dedi.

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