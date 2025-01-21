Galatasaray'a Avrupa'dan para yağacak! Dinamo Kiev'i mağlup ederse...

Bugüne kadar oynadığı 6 karşılaşmadan 3'er galibiyet ve beraberlik elde eden sarı-kırmızılıların, 12 puanı bulunuyor.

Play-off'ta yer alacak 9-16. sıradaki takımlar arasında bulunmayı şimdiden garantileyen Cim-Bom'un, bugün oynayacağı rakibi Dinamo Kiev ise, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı ve 6 karşılaşmada sadece bir gol atabildi.

İLK 8'DE OLURSA...

UEFA'dan 4 milyon 300 bin euro katılım hakkı elde eden Galatasaray, üç galibiyetten 1 milyon 350 bin euro, üç beraberlikten de 450 bin euroyu şimdiden kazandı. Cim-Bom ayrıca ligde 9-16. sırada yer almayı garantileyerek 300 bin euroyu da şimdiden cebine koydu. Ancak bu 1 ile 8. sıra arasında olursa, 600 bin euroya yükselecek.

Sarı-kırmızılılar, konumuna göre ayrıca sıralamadaki yeri 75 bin euro ile çarpılacak. Ekibimiz son 16 turuna kalırsa 1 milyon 750 bin euronun daha sahibi olacak. Final 7 milyon euro, şampiyonluk da 6 milyon euro daha getirecek.