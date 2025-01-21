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Galatasaray'a Avrupa'dan para yağacak! Dinamo Kiev'i mağlup ederse...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.01.2025 09:03
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UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini mağlup etmesi durumunda dev bir gelirin de sahibi olacak. İşte detaylar...

Galatasaray'a Avrupa'dan para yağacak! Dinamo Kiev'i mağlup ederse...

Bugüne kadar oynadığı 6 karşılaşmadan 3'er galibiyet ve beraberlik elde eden sarı-kırmızılıların, 12 puanı bulunuyor.

Play-off'ta yer alacak 9-16. sıradaki takımlar arasında bulunmayı şimdiden garantileyen Cim-Bom'un, bugün oynayacağı rakibi Dinamo Kiev ise, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı ve 6 karşılaşmada sadece bir gol atabildi.

İLK 8'DE OLURSA...

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UEFA'dan 4 milyon 300 bin euro katılım hakkı elde eden Galatasaray, üç galibiyetten 1 milyon 350 bin euro, üç beraberlikten de 450 bin euroyu şimdiden kazandı. Cim-Bom ayrıca ligde 9-16. sırada yer almayı garantileyerek 300 bin euroyu da şimdiden cebine koydu. Ancak bu 1 ile 8. sıra arasında olursa, 600 bin euroya yükselecek.

Sarı-kırmızılılar, konumuna göre ayrıca sıralamadaki yeri 75 bin euro ile çarpılacak. Ekibimiz son 16 turuna kalırsa 1 milyon 750 bin euronun daha sahibi olacak. Final 7 milyon euro, şampiyonluk da 6 milyon euro daha getirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Avrupa son dakika galatasaray gelir
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