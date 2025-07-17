Galatasaray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan... 'Her an açıklanabilir'

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden İlkay Gündoğan için Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola kararını verdi. Guardiola kararını yönetimle de paylaştı.

GUARDIOLA İZİN VERDİ

Sport'un haberine göre İspanyol teknik adam, İlkay Gündoğan'ın ayrılığı için yeşil ışık yaktı. Alman futbolcunun yanı sıra James McAtee, Kalvin Philips, Nico Gonzalez, Jack Grealish, Oscar Bobb, John Stones, Mattheus Nunes ve Vitor Reis'in de kulüpten ayrılmalarına izin verildi.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Yıldız futbolcu Sarı-kırmızılı takıma katılmaya çok yakın. Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.

YAKIN ZAMANDA AÇIKLANABİLİR

Başarılı orta sahanın transferinin yakın zamanda açıklanma ihtimali bulunuyor. Oyuncuya 5-6 milyon euro civarında bir maaş verilecek ve İlkay bonservissiz bir şekilde Galatasaray’a imza atacak.