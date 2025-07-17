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Galatasaray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan... 'Her an açıklanabilir'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın da ilgilendiği Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan... 'Her an açıklanabilir'
Berker İşleyen
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden İlkay Gündoğan için Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola kararını verdi. Guardiola kararını yönetimle de paylaştı.

GUARDIOLA İZİN VERDİ

Galatasaray a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola dan... Her an açıklanabilir 1

Sport'un haberine göre İspanyol teknik adam, İlkay Gündoğan'ın ayrılığı için yeşil ışık yaktı. Alman futbolcunun yanı sıra James McAtee, Kalvin Philips, Nico Gonzalez, Jack Grealish, Oscar Bobb, John Stones, Mattheus Nunes ve Vitor Reis'in de kulüpten ayrılmalarına izin verildi.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Galatasaray a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola dan... Her an açıklanabilir 2

Yıldız futbolcu Sarı-kırmızılı takıma katılmaya çok yakın. Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.

YAKIN ZAMANDA AÇIKLANABİLİR

Galatasaray a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola dan... Her an açıklanabilir 3

Başarılı orta sahanın transferinin yakın zamanda açıklanma ihtimali bulunuyor. Oyuncuya 5-6 milyon euro civarında bir maaş verilecek ve İlkay bonservissiz bir şekilde Galatasaray’a imza atacak.

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transfer İlkay Gündoğan son dakika galatasaray guardiola manchester city
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