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'Galatasaray'a gel' çağrısına Falcao'dan gülücüklü yanıt

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 17.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transferini bitirmesi an meselesi olan dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao, Monaco'nun Metz'le oynayacağı maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarla karşılaştı. Taraftarın kendisine 'Come to Galatasaray' çağrısına gülerek karşılık veren Falcao, sosyal medyada gündeme oturdu.

Haftalardır Galatasaray'a transferi konuşulan ve sarı-kırmızılı idarecilerin büyük uğraş verdiği golcü futbolcu Radamel Falcao, Monaco'nun Metz'le oynayacağı maç öncesi sarı-kırmızı taraftarlarla karşılaştı.

Galatasaray taraftarının kendisine 'Come to Galatasaray' çağrısına gülümseyerek karşılık veren Falcao, sarı-kırmızılı camiayı bir kez daha heyecanlandırdı.

Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı Ligue 1 maçının ardından Falcao transferinin resmileşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Falcao Radamel Falcao galatasaray Monaco

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