'Galatasaray'a gel' çağrısına Falcao'dan gülücüklü yanıt

Haftalardır Galatasaray'a transferi konuşulan ve sarı-kırmızılı idarecilerin büyük uğraş verdiği golcü futbolcu Radamel Falcao, Monaco'nun Metz'le oynayacağı maç öncesi sarı-kırmızı taraftarlarla karşılaştı.
Galatasaray taraftarının kendisine 'Come to Galatasaray' çağrısına gülümseyerek karşılık veren Falcao, sarı-kırmızılı camiayı bir kez daha heyecanlandırdı.
Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı Ligue 1 maçının ardından Falcao transferinin resmileşmesi bekleniyor.
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