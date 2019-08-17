'Galatasaray'a gel' çağrısına Falcao'dan gülücüklü yanıt

Haftalardır Galatasaray'a transferi konuşulan ve sarı-kırmızılı idarecilerin büyük uğraş verdiği golcü futbolcu Radamel Falcao, Monaco'nun Metz'le oynayacağı maç öncesi sarı-kırmızı taraftarlarla karşılaştı.

Galatasaray taraftarının kendisine 'Come to Galatasaray' çağrısına gülümseyerek karşılık veren Falcao, sarı-kırmızılı camiayı bir kez daha heyecanlandırdı.

Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı Ligue 1 maçının ardından Falcao transferinin resmileşmesi bekleniyor.

