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Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi! Chelsea devreye girdi ve bitiriyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.11.2024 14:46
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Galatasaray'da gündem Osimhen transferi... Devre arasında yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılara kötü haber İngiliz devi Chelsea'den geldi.

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi! Chelsea devreye girdi ve bitiriyor...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig devi Galatasaray'ın sene sonuna kadar kiraladığı Osimhen'den kötü haber geldi. İtalyan ekibi Napoli, Chelsea ile görüşmelerde belirli bir aşama katetti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

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İngiliz basınında çıkan haberde, Napoli'nin Osimhen'i Chelsea'ye satmak istediği iddia edildi ve görüşmelerde ciddi mesafenin katedildiği yazıldı.

GALATASARAY TEKLİF SUNDU

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Galatasaray'ın da Napoli'ye 25 milyon Euro peşin + kalan tutarı 3 yıllık taksit şeklinde bir paket yapıp sunduğu iddia edildi. Napoli'nin Osimhen'i ilişkilerinden dolayı Chelsea'ye satacağı da haberin detaylarında yazıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea galatasaray Osimhen
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