Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi! Chelsea devreye girdi ve bitiriyor...

Süper Lig devi Galatasaray'ın sene sonuna kadar kiraladığı Osimhen'den kötü haber geldi. İtalyan ekibi Napoli, Chelsea ile görüşmelerde belirli bir aşama katetti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İngiliz basınında çıkan haberde, Napoli'nin Osimhen'i Chelsea'ye satmak istediği iddia edildi ve görüşmelerde ciddi mesafenin katedildiği yazıldı.

GALATASARAY TEKLİF SUNDU

Galatasaray'ın da Napoli'ye 25 milyon Euro peşin + kalan tutarı 3 yıllık taksit şeklinde bir paket yapıp sunduğu iddia edildi. Napoli'nin Osimhen'i ilişkilerinden dolayı Chelsea'ye satacağı da haberin detaylarında yazıldı.