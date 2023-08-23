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Galatasaray'a reddedilmesi zor teklif Katar'dan geldi! Yıldız oyuncunun kararı bu transferde belirleyici olacak

23.08.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar ekibi Al Sadd, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sergio Oliveira için gemileri yaktı. Sarı-kırmızılıların kapısını çalan Al Sadd, reddedilmesi güç bir teklif yaptı ve şimdilik beklemeye koyuldu.

Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Sergio Oliveira'ya sürpriz bir teklif geldi. Transfer sezonunun başında Suudi Arabistan'dan teklif alan fakat reddeden Galatasaray yönetimine bu kez yüksek bir teklif geldi.

8 MİLYON EURO + BONUSLAR

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Katar ekibi Al Sadd, Sergio Oliveira için Galatasaray'a 8 milyon euro + bonuslar içeren toplamda 15 milyon euro'yu bulabilecek bir teklif önerdi. 31 yaşındaki oyuncu için gelen bu teklif yönetimin kafasını bir hayli karıştırdı.

OLIVEIRA'NIN KARARI BELİRLEYECEK

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Okan Buruk'un bırakmayı asla istemediği yıldız oyuncunun kararı bu transferde etkili olacak. Kendisine yıllık 6 milyon euro öneren Al Sadd'ın teklifine vereceği kararı Galatasaray yönetimi anlayışla karşılayacak.

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