SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla ilgili TFF'ye başvuruda bulundu: 'VAR kayıtları paylaşılsın'

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla ilgili TFF'ye başvuruda bulundu: 'VAR kayıtları paylaşılsın'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.02.2025 15:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması sonrası önemli bir açıklamada bulundu. Sarı-Kırmızılılar, bu maç özelinde yeni bir uygulama yapıldığının altını çizerek, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmanın 11. dakikasında yaşanan pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını paylaşmıştır." dedi. Galatasaray maçtaki 46 pozisyonla ilgili VAR kayıtlarının paylaşılmasının 'elzem' olduğunu belirtti.

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla ilgili TFF'ye başvuruda bulundu: 'VAR kayıtları paylaşılsın'

Galatasaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarının paylaşılmasıyla ilgili bir paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılıların paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

vrvrvr

"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yalnızca hakemin VAR müdahalesiyle pozisyonu incelemeye davet edildiği durumlara ilişkin VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Ancak yeni bir uygulama ile TFF, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray A.Ş. – Adana Demirspor A.Ş. karşılaşmasının 11. dakikasında yaşanan pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını paylaşmıştır.

sddq

"VAR KAYITLARININ PAYLAŞILMASI ELZEMDİR"

Bu durum karşısında, şeffaflık ilkesinin yanı sıra TFF Statüsü’nde belirtildiği üzere tarafsız davranma yükümlülüğü bulunan TFF Yönetim Kurulu’nun, 2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nda VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği işbu dilekçemiz ekinde yer alan 46 pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını da aynı ilke doğrultusunda futbol kamuoyuyla paylaşması elzemdir.

Sonuç olarak, ekli listede belirtilen 46 pozisyona ait ham VAR kayıtlarının ivedilikle kamuoyuna açıklanmasını vekaleten talep ederiz. Aksi takdirde, TFF’nin tarafsız davranma yükümlülüğünü ilkesini ihlal edeceğini ve futbolun adil yönetimine gölge düşüreceğini önemle hatırlatırız.

Saygılarımızla,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
-
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Krediyle ev almak için gereken aylık geliri açıkladı!

Krediyle ev almak için gereken aylık geliri açıkladı!

Evin tek çocuğuydu, 1200 lira için öldürüldü! Ailesi yıkıldı: Önce malımıza sonra canımıza kıydılar

Evin tek çocuğuydu, 1200 lira için öldürüldü! Ailesi yıkıldı: Önce malımıza sonra canımıza kıydılar

Berke Özer gemileri yaktı! Adım adım Galatasaray'a gidiyor...

Berke Özer gemileri yaktı! Adım adım Galatasaray'a gidiyor...

Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! AZ Alkmaar maçı öncesi flaş sözler...

Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! AZ Alkmaar maçı öncesi flaş sözler...

O pozisyonla ilgili ilk kez konuştu!

O pozisyonla ilgili ilk kez konuştu!

TFF harekete geçti! Sahadan çekilen takıma ağır cezalar yolda

TFF harekete geçti! Sahadan çekilen takıma ağır cezalar yolda

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.