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Galatasaray Adası sökülmeye başlandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 29.05.2019 13:48 | Son Güncelleme

İmara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıların yıkıldığı Galatasaray Adası’nda işçiler söküm çalımlarına başladı. Boğazda kötü bir görüntü olmasını önlemek amacıyla adanın yan kısımlarının kapatıldığı görülürken söküm çalışmaları havadan görüntülendi.

Galatasaray Adası sökülmeye başlandı

Galatasaray Adası'nın imara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıları yıkılmıştı. Adada havuz kısmında bulunan tahtalar işçiler tarafından sökülmeye başlandı. Söküm çalışmaları ise havadan görüntülendi.

KÖTÜ GÖRÜNÜMÜ ÖNLEMEK İÇİN YAN KISIMLARI KAPATILDI

Çekilen görüntülerde adadın yan taraflarının boğazda kötü bir görüntü oluşmaması için kapatılmaya başlandığı görülüyor. İşçiler bir taraftan da adada bulunan havuzun içindeki bölümleri söküyor. İlerleyen zamanlarda moloz yığını olarak duran kısımların da sökülerek kaldırılması bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde sabaha karşı yapılan çalışmalar kapsamında ada üzerinde bulunan ve uzun yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümü yıkılmıştı. Galatasaray Adası'nın ikinci yıkım çalışmaları ise 2018 yılı Temmuz ayında gerçekleşmişti. Yıkım çalışmalarının ikinci kısmında ise adada bulunan yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştı. Yıkımların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğaz’ındaki tek ada olma özelliğini taşıyan Galatasaray Adasında bugüne kadar bir çalışma yapılmamıştı. Yaklaşık bir yılın ardından başlayan söküm çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi.

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TARİHTE GALATASARAY ADASI

İstanbul Beşiktaş ilçesinde bulunan Kuruçeşme semtinin 165 metre açığında bulunan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Başmimarı Serkis Kalfa'ya hediye edildi. Serkis Kalfa, adanın üstüne üç katlı bir köşk inşa ederek buraya taşındı.

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Bu nedenle ada, 1. Dünya Savaşı yıllarına kadar “Serkis Bey'in Adası” olarak anılmıştır. Dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında Sultan Abdülaziz 'in davetlisi olarak Kuruçeşme Adası'nda Serkis Kalfa'nın misafiri oldu ve Padişah'la tanıştırıldı. Ayvazovski, Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı için sipariş edilen tabloları bu adada yaptı. 1 .Dünya Savaşı'ndan sonra ada, Serkis Bey'in varisleri tarafından 'Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi'ne kiraya verildi ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanıldı. Ada, 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınarak sosyal tesis yapıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Adası imar istanbul

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