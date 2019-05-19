Galatasaray - Başakşehir maçında olay

Galatasaray - Başakşehir maçının 17. dakikasında Bajic'in golü sonrası ortalık karıştı. Bajic, Galatasaray tribünlerinin önünde sevinç yaşayınca bir anda sahaya su şişeleri yağdı.

Atılan şişelerden biri Başakşehirli Mahmut Tekdemir'e isabet etti. Uzun süre yerde kalan oyuncu daha sonra ayağa kalktı. Cüneyt Çakır, Galatasaray'dan Marcao ve Başakşehir'den Bajic'e sarı kart gösterdi.

Olay sırasında Galatasaray ve Başakşehir yedek kulübeleri arasında da yoğun tartışma yaşandı. Galatasaray'dan İsmail Çipe ile Başakşehir'den Adebayor da sarı kart gördüler.

