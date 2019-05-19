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Galatasaray - Başakşehir maçında olay

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 19.05.2019 19:31 | Son Güncelleme

Galatasaray-Başakşehir maçında Başakşehir'in golü sonrası tribünlerden konuk takım oyuncularına su şişeleri atıldı. Şişelerden biri Mahmut Tekdemir'e isabet edince tecrübeli oyuncu uzun süre yerde kaldı.

Galatasaray - Başakşehir maçında olay

Galatasaray - Başakşehir maçının 17. dakikasında Bajic'in golü sonrası ortalık karıştı. Bajic, Galatasaray tribünlerinin önünde sevinç yaşayınca bir anda sahaya su şişeleri yağdı.

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Atılan şişelerden biri Başakşehirli Mahmut Tekdemir'e isabet etti. Uzun süre yerde kalan oyuncu daha sonra ayağa kalktı. Cüneyt Çakır, Galatasaray'dan Marcao ve Başakşehir'den Bajic'e sarı kart gösterdi.

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Olay sırasında Galatasaray ve Başakşehir yedek kulübeleri arasında da yoğun tartışma yaşandı. Galatasaray'dan İsmail Çipe ile Başakşehir'den Adebayor da sarı kart gördüler.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Başakşehir

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ftsaray ceza alır mı sizce
Gs mağlup olmasın Erdoğan İstanbulu vermemek için dirensin birbirine ne kadar benziyorlar :))
şampiyon BAŞAKŞEHİR OLEYYYYYYY...... :)))
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