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Galatasaray basın toplantısında gergin anlar! Dursun Özbek, gazetecinin sorduğu soruya tepki gösterdi! ''Hadi bak işine ya...''

12.01.2024 16:24 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Özbek'in cevabı sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

Galatasaray basın toplantısında gergin anlar! Dursun Özbek, gazetecinin sorduğu soruya tepki gösterdi! ''Hadi bak işine ya...''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısındaki sinirlendiği anlar kısa süre içinde tartışma konusu oldu. Bir gazetecinin kendisine sorduğu soruyu beğenmeyen ve tepki gösteren Özbek, "Galatasaray'ın hakkını kimse yiyemez." dedi.

"TRİO'DAKİ YORUMCULAR KAMUOYUNU YUMUŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR MI DİYORSUN?"

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Dursun Özbek: "Trio'daki yorumcular kamuoyunu yumuşatmaya çalışıyorlar mı diyorsun? Buna cevap verme gereği duymuyorum. Galatasaray'ın hakkını kimse yiyemez. Kimse Galatasaray'ın hakkına dokunma cürretini düşünemez! Kamuoyu adaletten yana."

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"HADİ BAK İŞİNE YA!"

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Dursun Özbek: "Galatasaray'ın hakkı yenirse, hadi bak işine ya! Öyle bir şey kimsenin kafasından geçmesin. Bir şey söylemek istiyorlarsa, kamuoyunu gerenlere söylesinler. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Herkes haddini bilecek. Galatasaray'ın hakkını kimse yiyemez."

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"FENERBAHÇE DİVAN KURULU'NDA BİLE BU KONUŞULUYOR"

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Dursun Özbek: "Bir rakibiniz var. Rakibiniz her seferinde sizi yıpratmak için, kendi maçını bırakıp sizin maçlarınızla uğraşıyor. Bu Galatasaray'dan korktuklarını gösterir. Birlik ve beraberliğimiz rakipleri korkutuyor! Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bile bu konuşuluyor.”

"FENERBAHÇE, GALATASARAY'DAN KORKUYOR"

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Dursun Özbek: "Galatasaray ile ilgili rakibin takımın kendi maçlarından sonra yaptığı yorumlar... Biz kendi maçımızla ilgili yorum yapıyoruz ve işi orada kesiyoruz. Bir rakibiniz var, her seferinde sizi yıpratmak için, size sataşmak için kendi maçları gündemken, sizin maçınızı konuşuyorlar. Bu tek bir şeyin ifadesi, Galatasaray'dan duyulan korku! Ligde 20 takım var, her takımla maç yapıyoruz. Maçtan sonra oynadıkları rakiplerle ilgili yorum yapsınlar. Galatasaray'dan korktukları ve çekindikleri için bunu yapıyorlar. Biz kendimizden, camiamızdan son derece eminiz. Divan konuşmalarında 'Galatasaray bir araya geliyor, biz niye yapamıyoruz?' demişlerdir. Bizim birlikteliğimizden korkuyorlar."

"GALATASARAY'I TAKİP ETSİNLER"

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Dursun Özbek: "Rakiplerimize de öncülük ediyoruz! "İnşaat ile uğraşıyorsunuz" dediler. Bu işlerle ilgili arkadaşlar beni teşekkür etmek için arıyorlar. "Öncü oldunuz. Rakipleriniz de sizin gibi projeler hazırlamışlar' diyorlar. Olimpik sporları Galatasaray getirdi. Bozuk finansla yazının düzelmesinde de öncü olduk. Önce tenkit ettiler ama şimdi onlar da gelmişler! Bizi takip etsinler."

"ALİ KOÇ'UN NE DEDİĞİ BELLİ DEĞİL"

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Dursun Özbek: "Ali Koç 5-6 senedir başkan. Mehmet Büyükekşi 5-6 senedir mi TFF'nin başkanı? Ali Koç'un ne demek istediği beli değil. Kim seni şampiyon yapmayacak? Federasyon mu, MHK mi? Başkaları mı? Ali Koç başkanken, 4-5 federasyon değişmiş. Hepsi mi böyle istiyordu? Sayın Ali Koç'un biraz daha net olması lazım. Bu ifadenin mağduriyet yaratmaktan başka anlamı yok. Bunu sık sık yapıyorlar. Avantaj sağlamak için yapılan bir açıklama."

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