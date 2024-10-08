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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya yanıt! "24 saat geçmeden..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 14:39
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın canlı yayındaki açıklamalarına sert yanıt. Özbek, "Kaos yaratmaya çalışan, buradan kendine çıkar sağlamayı uman bu zihniyetin bundan önce de karşısında olduk, yine karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir canlı yayındaki sözlerine cevap verdi. Özbek açıklamasında Ilıcalı'nın samimiyetsiz olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar: "Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz" Acun Ilıcalı'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar: "Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz"

"KARDEŞLİK İKLİMİ OLUŞTURMA KARARI ALDIK"

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"Dün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldik. Bu görüşmede tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapacağımız açıklamalarda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık.

"24 SAAT GEÇMEDEN..."

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Kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz.

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"KARŞISINDA OLACAĞIZ"

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Ülkemizin birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu zamanlarda kardeşi kardeşe düşman etmeye, toplumu germeye, kaos yaratmaya çalışan, buradan kendine çıkar sağlamayı uman bu zihniyetin bundan önce de karşısında olduk, yine karşısında olacağız."

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