Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran'a sürpriz telefon!

Fenerbahçe’de başkanlık seçiminin galibi Sadettin Saran olurken, seçim sonuçlarının ardından ezeli rakip Galatasaray’dan sürpriz bir telefon geldi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı lacivertlilerdeki seçimin ardından yeni başkan Sadettin Saran'ı aradı. Dursun Özbek, Fenerbahçe'deki seçimin ardından başkanlık görevine seçilen Sadettin Saran'ı aradı ve tebrik etti.
Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin resmi sonuçları:
Kullanılan Oy: 24.732
Geçerli Oy: 24.393
Ali Koç: 12.068
Sadettin Saran: 12.325
