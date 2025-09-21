SPOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran'a sürpriz telefon!

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi sonuçlandı. Sadettin Saran sarı lacivertlilerin 38. Başkanı oldu. Başkanlığın resmileşmesinin ardından Galatasaray’dan sürpriz bir telefon geldi.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de başkanlık seçiminin galibi Sadettin Saran olurken, seçim sonuçlarının ardından ezeli rakip Galatasaray’dan sürpriz bir telefon geldi.

DURSUN ÖZBEK ARADI!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten Fenerbahçe nin yeni Başkanı Sadettin Saran a sürpriz telefon! 1

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı lacivertlilerdeki seçimin ardından yeni başkan Sadettin Saran'ı aradı. Dursun Özbek, Fenerbahçe'deki seçimin ardından başkanlık görevine seçilen Sadettin Saran'ı aradı ve tebrik etti.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten Fenerbahçe nin yeni Başkanı Sadettin Saran a sürpriz telefon! 2

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin resmi sonuçları:

Kullanılan Oy: 24.732
Geçerli Oy: 24.393
Ali Koç: 12.068
Sadettin Saran: 12.325

