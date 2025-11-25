SPOR

Galatasaray başvuru yapmıştı! UEFA'dan Eren Elmalı için karar çıktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik mücadele öncesinde Eren Elmalı'nın durumu netleşti. İşte detaylar...

Galatasaray başvuru yapmıştı! UEFA'dan Eren Elmalı için karar çıktı
Berker İşleyen
Eren Elmalı

Eren Elmalı

Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşmaya hazırlanırken gözler Eren Elmalı’nın durumuna çevrilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun PFDK’dan aldığı men cezasının uluslararası organizasyonlarda geçerli olmayabileceği umuduyla UEFA’ya resmi bir başvuruda bulunmuştu.

UEFA’DAN NET VE OLUMSUZ YANIT

Galatasaray başvuru yapmıştı! UEFA dan Eren Elmalı için karar çıktı 1

HT Spor’un aktardığı bilgilere göre UEFA, yapılan başvuruyu değerlendirdi ve Galatasaray’a olumsuz dönüş yaptı. Avrupa futbolunun yönetim organı, Eren Elmalı’nın cezasının Şampiyonlar Ligi’nde de geçerli olduğunu resmen iletti.

CEZA ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI

Galatasaray başvuru yapmıştı! UEFA dan Eren Elmalı için karar çıktı 2

PFDK tarafından 45 günlük men cezasına çarptırılan genç oyuncu için UEFA ve FIFA da aynı kararı tanıdı. Böylelikle Eren Elmalı, hem Union Saint-Gilloise hem de Monaco karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

26 ARALIK’A KADAR SAHADA YOK

Galatasaray başvuru yapmıştı! UEFA dan Eren Elmalı için karar çıktı 3

Cezası nedeniyle resmi maçlardan uzak kalacak olan milli futbolcu, 26 Aralık’a kadar Galatasaray formasını terletemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, sol bek hattında bu süreçte alternatif çözümler üretmek zorunda kalacak.

