Galatasaray başvuru yapmıştı! UEFA'dan Eren Elmalı için karar çıktı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşmaya hazırlanırken gözler Eren Elmalı’nın durumuna çevrilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun PFDK’dan aldığı men cezasının uluslararası organizasyonlarda geçerli olmayabileceği umuduyla UEFA’ya resmi bir başvuruda bulunmuştu.

UEFA’DAN NET VE OLUMSUZ YANIT

HT Spor’un aktardığı bilgilere göre UEFA, yapılan başvuruyu değerlendirdi ve Galatasaray’a olumsuz dönüş yaptı. Avrupa futbolunun yönetim organı, Eren Elmalı’nın cezasının Şampiyonlar Ligi’nde de geçerli olduğunu resmen iletti.

CEZA ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI

PFDK tarafından 45 günlük men cezasına çarptırılan genç oyuncu için UEFA ve FIFA da aynı kararı tanıdı. Böylelikle Eren Elmalı, hem Union Saint-Gilloise hem de Monaco karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

26 ARALIK’A KADAR SAHADA YOK

Cezası nedeniyle resmi maçlardan uzak kalacak olan milli futbolcu, 26 Aralık’a kadar Galatasaray formasını terletemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, sol bek hattında bu süreçte alternatif çözümler üretmek zorunda kalacak.