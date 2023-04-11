Galatasaray BAY geçti Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 28. hafta karşılaşmaları oynanırken, haftanın perdesi Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesi ile kapandı.
Lider Galatasaray'ın haftayı BAY geçtiği haftada Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapattı. Beşiktaş Giresunspor'u 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini deplasmanda 2-1'le geçti.
Alınan sonuçların ardından İddaa Risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI:
Galatasaray : 1.18
Fenerbahçe : 4.00
Beşiktaş : 15.00
Başakşehir : 500.00
Trabzonspor : 1000.00
Adana Demirspor : 1500.00