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Galatasaray BAY geçti Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

11.04.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 28. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın tamamlanmasının ardından İddaa risk yönetimi yeni şampiyonluk oranlarını belirledi. Haftayı BAY geçen Galatasaray'ın oranı yükselirken, rakiplerini yenerek haftayı 3 puanla geçen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları düştü. İşte detaylar...

Galatasaray BAY geçti Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 28. hafta karşılaşmaları oynanırken, haftanın perdesi Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesi ile kapandı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KAZANDI!

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Lider Galatasaray'ın haftayı BAY geçtiği haftada Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapattı. Beşiktaş Giresunspor'u 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini deplasmanda 2-1'le geçti.

Alınan sonuçların ardından İddaa Risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

Galatasaray : 1.18

Fenerbahçe : 4.00

Beşiktaş : 15.00

Başakşehir : 500.00

Trabzonspor : 1000.00

Adana Demirspor : 1500.00


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