Galatasaray BAY geçti Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 28. hafta karşılaşmaları oynanırken, haftanın perdesi Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesi ile kapandı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KAZANDI!

Lider Galatasaray'ın haftayı BAY geçtiği haftada Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapattı. Beşiktaş Giresunspor'u 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini deplasmanda 2-1'le geçti.

Alınan sonuçların ardından İddaa Risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

Galatasaray : 1.18

Fenerbahçe : 4.00

Beşiktaş : 15.00

Başakşehir : 500.00

Trabzonspor : 1000.00

Adana Demirspor : 1500.00



