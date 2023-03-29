Galatasaray belgelerle açıkladı, Fenerbahçe cephesi sessiz kalmadı! Zaniolo transferi davalık mı oluyor?

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Fenerbahçe'nin Nicolo Zaniolo için Roma'ya 16 milyon euro net, 5 milyon euro bonuslarla 21 milyon euro teklif edildiğini belgelerle açıkladı.

"ICARDI'DE DE BÖYLE OLDU"

"Biz hiçbir rakip takım transferine teklif vermedik. Icardi'de de böyle oldu. Icardi için Fenerbahçe devreye girdi, okey girebilir ama giriyorsa 'Girdim' der. Zaniolo'da da devreye girdi ama biz aldık. Ben bunu şu an söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Zaniolo'nun eskiliği mi kalmadı, sakatlığı mı kalmadı, 'Ali Bey'in yoğurt yiyişi farklı, böyle adamları istemiyor' mu kalmadı. Her şey yapıldı.

Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo için ne teklif ettiğinin belgeleri var. Edep öyle bir şeydir. Efendilikten ses etmiyoruz. Bari ses etmeyin. Bir başarı varsa, niye bunu kaşınıyorsunuz? Bu haberlerin nasıl çıkartıldığını biliyorum. Menajerlerle olan ilişkisi olan insanlar yapıyor. Bir maç kaybediyoruz. Bu nasıl tesadüf olabilir? 'Mata ile Icardi birbirine girdi, Okan Hoca araya girmeye çalıştı, olmadı. Erden Timur şey yaptı, Okan Hoca ile Erden Timur birbirine girdi. Otelde oyuncular içki içti, Geç geldi. Öyle, böyle oldu.' falan. Hepsi yalan bunların, yüzde 1 milyon yalan."

ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YANIT VERDİ

Fenerbahçe'de 2018-2021 yılları arasında yönetim kurulu üyesi konumunda bulunan Metin Sipahioğlu'dan Erden Timur'a yanıt gecikmedi.



