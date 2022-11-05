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GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI İZLE! Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS BJK maçı muhtemel 11'leri!

05.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Beşiktaş derbisi bugün (5 Kasım 2022 Cumartesi) oynanacak. Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı Kırmızılılar kendi sahasından 3 puanla ayrılmayı amaçlarken Kartal da yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Sporseverler internette "Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS BJK maçı muhtemel 11'leri...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI İZLE! Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS BJK maçı muhtemel 11'leri!

Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında NEF Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi birçok kişi maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili araştırma yapıyor. Ezeli rakiplerin oynadığı son 10 resmi karşılaşmada siyah beyazlılar gelibiyet sayısı açısından üstün. Kartal, bahsi geçen maçlardın toplamından 5 kez galibiyet ile ayrılırken sarı kırmızılılar 4 kez üstünlük elde etti. 1 Maç ise eşitlikle sona erdi. Siyah Beyazlılar bu maçlarda 11 gol atarken, sarı kırmızılı ekip 10 gol atabildi. Bu akşam oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar üstlenecek. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS BJK maçı muhtemel 11'leri ile karşılaşmanın yayın saati ve kanalı...

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda oynanacak.

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP

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GALATASARAY REKABETTE BEŞİKTAŞ'TAN ÜSTÜN

Tarihler 22 Ağustos 1924'ü gösterdiğinde Taksim Stadı'nda siyah beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle başlayan rekabette geride kalan 351 karşılaşmanın 124'ü sarı kırmızılılar, 113'ünü ise Beşiktaş kazandı.

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114 maç ise eşitlikle sona erdi. Öte yandan Galatasaray ligde kozlarını paylaştığı maçlarda sahadan 47 kez, Beşiktaş ise 38 kez üstünlükle ayrıldı. 43 maç ise berabere bitti.

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Sarı Kırmızılılar Nef Stadyumu'nun açılmasının ardından Beşiktaş'ı ağırladıklarında büyük 3-2 üstünlükle ayrıldı. Diğer 12 maçda ev sahibi ekip, 8 galibiyet aldı.

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Öte yandan Beşiktaş 2 kez sahadan üstünlükle ayrılırken 2 burada oynanan 2 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

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BEŞİKTAŞ'IN SON 10 KARŞILAŞMADA GALİBİYET AÇISINDAN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Siyah Beyazlılar son 10 resmi müsabakada galibiyet sayısı bakımından üstün konumda. Beşiktaş bahsi geçen maçlardan 5 kez üstünlükle ayrıldı, Galatasaray ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 11 defa fileleri havalanmdırırken, Galatasaray 10 gol attı.

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BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ GALATASARAY'DA EKSİK YOK!

Galatasaray'da derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu yok. ligin 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynan maçta Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2 maç men cezası verdiği ve yapılan itiraz üzerine TFF Tahkim Kurulunun cezasını 1 maça indirdiği Abdülkerim Bardakcı 5 Ekim 2022 Cumartesi günü oynanacak maçta yerini alacak. Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir de tedavileri tamamlandığı için kadroda olacaklar.

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst.

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER'İN DERBİ KARNESİ!

Hakem Halil Umut Meler, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Meler, kariyerinde 5. defa bir derbiyi yönetecek. Süper Lig’de 2015-2016 sezonundan bu yana maçlarda düdük çalan Halil Umut Meler, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kendi aralarında yaptığı 4 derbide görev aldı. İkişer kez Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten deneyimli hakem Halil umut Meler Meler, ilk defa Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak bir derbide düdük çalacak.

İşte hakem Halil Umut Meler’in yönettiği derbiler:

23 Şubat 2020 / Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

19 Temmuz 2020 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0

21 Mart 2021 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

21 Kasım 2021 / Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

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