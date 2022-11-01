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Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

01.11.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma ile başladı. Daha sonra takım iki gruba ayrıldı ve orta saha ile hücum oyuncuları pas koordinasyon çalışması, defans oyuncuları ise geriden oyun kurma ve savunma çalıştı. Basına açık bölümün sonunda 4 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaparken, kaleciler de ayrı çalıştı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Beşiktaş derbisinin taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmandan Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir, takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


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