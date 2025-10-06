SPOR

Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrarlanacak mı? İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Galatasaray-Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, "Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Türk futboluna hizmet etmek çok güzel bir şey. 'Tam başarılıyım' demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Çarpık ilişkilerden doğan bir sürü sorun var." ifadelerini kullandı.

Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları...

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ TEKRARLANACAK MI?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrarlanacak mı? İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu 1

"Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası. TFF'de harcadığım 15 aylık mesaiyi, kendi işim için harcamadım! Her gün 09:00'da gidiyoruz. Kimseye mavi boncuk dağıtmıyoruz! TFF'de kalmak için kimseye boyun eğme gibi durumumuz yok."

"BÖYLE İNSANLAR OLDUĞU SÜRECE..."

Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrarlanacak mı? İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu 2

"Sistemin böyle devam etmesini isteyen insanlar olduğu sürece değişim zaman alacak. Sokakta insanlar bize inanıyor. Sahipsizlerin sahibiyiz! Fayda sağlamayanları da sahiplerinin yanına gönderiyoruz!"

"HAKEMLERİ BİRİLERİ KOLUNDAN TUTMUŞ GÖTÜRMÜŞ"

Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrarlanacak mı? İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu 3

"Yöneticilerin bazı söylemlerine hak veriyoruz. Ancak biz bir devrim, değişim yapıyoruz. Çarpıklık var, bu da eskiden gelen sorunlar. En değerli hakemimiz arkadaşlarıyla konuşuyor... 'Başkana biat edeceğiz ama kalacak mı, gidecek mi belli değil' dedi.

Geçen sene sisteme hakim değildik, ikinci yarıdan sonra hakim olmaya başladık. Bizim gideceğimizi düşünüyorlardı. Hakemleri birileri kolundan tutmuş götürmüş...

Biat alışkanlığını kaldırdık! Ben bunu hakemlerden istemiyorum! Sahada sahanın hakimi hakemler... Kendi şerefini, aile şerefini, ilinin şerefini ve çalıştığın kurumun şerefini koruyacaksın. Bunun dışında biata ne gerek var?"

"ARDA KARDEŞLER İLE KONUŞMADIM"

Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrarlanacak mı? İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu 4

"Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği ceza aldı."

Anahtar Kelimeler:
Derbi beşiktaş galatasaray İbrahim Hacıosmanoğlu
