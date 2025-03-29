Galatasaray-Beşiktaş derbisinde o oyuncunun son şansı! Eğer boş geçerse takımdan gönderilecek

Türkiye nefesini tuttu, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig derbisine kilitlendi.

ŞU ANA KADAR 15 GOLÜ VAR!

Mücadele 2 takım açısından da büyük bir önem taşıyor. Beşiktaş üzerindeki ölü toprağı atmak isterken, Galatasaray da zorlu sınavlarından birini daha aşıp emin adımlarla şampiyonluğa yürümek istiyor. Mücadele öncesinde 2 takımda da dikkatle takip edilecek oyuncular var. Bunlardan biri Beşiktaş'ın yıldız forvet oyuncusu Ciro Immobile. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak birçok maçta yokları oynayan yıldız isim şu ana kadar fileleri 15 kez sarsmayı başardı.

YILDIZ OYUNCUNUN SON ŞANSI

Ciro Immobile, uzun bir süreden bu yana sessizliğini koruyor. Galatasaray maçı da Immobile için şans olacak. Sezon başında kupa finalinde Galatasaray'a karşı 2 gol atan Immobile'nin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Eğer yine kötü bir oyun ortaya koyarsa artık sezon sonunda siyah beyazlı formayı giymesine çok zor olarak bakılıyor.