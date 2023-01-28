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Galatasaray, Beşiktaş'ın istediği Kaan Ayhan transferini bitirdi!

28.01.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından sarı-kırmızılılar flaş bir transfere imza attı. Beşiktaş'ın da istediği Kaan Ayhan'ı 4 aylığına kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar stoper rotasyonunu garantiye aldı.

Galatasaray, Beşiktaş'ın istediği Kaan Ayhan transferini bitirdi!
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
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Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kiralıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu milli stoper ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Kaan ile 4 aylığına el sıkıştı.

BEŞİKTAŞ ÇOK İSTEDİ AMA OLMADI

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Sassuolo kiralık olarak Kaan Ayhan’ın Beşiktaş’a vermemişti. İtalyan kulübü, Beşiktaş'a bu transferde 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonunu şart koşmuştu. Zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyen siyah-beyazlılar masadan kalkmıştı.

GALATASARAY'DA OPSİYONU BELLİ OLDU

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Galatasaray ve Sassuolo, Kaan Ayhan’ın kiralık transferi için anlaştı. Galatasaray, Kaan Ayhan için 500.000 Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın almak isterse 3.5 milyon euro daha ödeyecek.

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