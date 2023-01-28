Galatasaray, Beşiktaş'ın istediği Kaan Ayhan transferini bitirdi!

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kiralıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu milli stoper ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Kaan ile 4 aylığına el sıkıştı.

BEŞİKTAŞ ÇOK İSTEDİ AMA OLMADI

Sassuolo kiralık olarak Kaan Ayhan’ın Beşiktaş’a vermemişti. İtalyan kulübü, Beşiktaş'a bu transferde 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonunu şart koşmuştu. Zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyen siyah-beyazlılar masadan kalkmıştı.

GALATASARAY'DA OPSİYONU BELLİ OLDU

Galatasaray ve Sassuolo, Kaan Ayhan’ın kiralık transferi için anlaştı. Galatasaray, Kaan Ayhan için 500.000 Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın almak isterse 3.5 milyon euro daha ödeyecek.

