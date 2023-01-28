Galatasaray, Beşiktaş'ın istediği Kaan Ayhan transferini bitirdi!

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kiralıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu milli stoper ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Kaan ile 4 aylığına el sıkıştı.
Sassuolo kiralık olarak Kaan Ayhan’ın Beşiktaş’a vermemişti. İtalyan kulübü, Beşiktaş'a bu transferde 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonunu şart koşmuştu. Zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyen siyah-beyazlılar masadan kalkmıştı.
Galatasaray ve Sassuolo, Kaan Ayhan’ın kiralık transferi için anlaştı. Galatasaray, Kaan Ayhan için 500.000 Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın almak isterse 3.5 milyon euro daha ödeyecek.