Galatasaray'da 2026 mottosu belli oldu! Okan Buruk'tan Osimhen sözleri: "İkna edecek çok şey var"

Süper Lig'de üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da Osimhen belirsizliği devam ediyor. Nijeryalı süper yıldızın takımda kalıp kalmayacağı hala meçhulken Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Osimhen için kritik bir açıklamada bulundu. Buruk ayrıca Jose Mourinho hakkında da "İmajını zedelemeye çalıştı" dedi. Galatasaray'ın 2026 mottosunu da açıklayan Buruk'un röportajından öne çıkanlar haberimizde!

OSIMHEN TAKIMDA KALACAK MI?

Okan Buruk, Victor Osimhen transferine de değindi. Okan Buruk Osimhen'in süreciyle alakalı olarak şu ifadelerde bulundu:

"Osimhen'e geçen yaz 'kesinlikle geliyor musun' diye sorduğumda Galatasaray'ı çok yakından takip ettiğini söyledi. Mertens'in burada olması da önemliydi. Osimhen'i almak bizim için çok önemli. Tabiki önemli teklifler var ama burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra bence Osimhen'in burada oynamaya ikna edecek çok şey var. Başkanımızın ne gerekiyorsa yapacağını bliyorum. Top burada Osimhen'de."

BURUK'TAN MOURINHO SÖZLERİ: "İMAJINI ZEDELEMEYE ÇALIŞTI"

Buruk, Jose Mourinho hakkında, "Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi başta herkes için pozitif bir durum gibi gözüküyordu. Önemli bir teknik adam geliyor, lige ilgi aratacaktır dedik ama maalesef hep negatif kullandı bunu. Türk futbolunu, ülkeyi kötüledi, olumsuzluk üzerinden gitti. Onun buraya gelmesi Türk futbolu için kazanç olmaktan çok kendi imajını zedelemeye çalışan birinin ekstra çabası gibi oldu. Saygı duyuyorum, herkesin bir tarzı var. Bunlar ilk defa Türkiye'de yaşanmıyor. İtalya, İspanya ve İngiltere'de de yaşandı. Buna adapte, alışık olmanız, nelerin karşınıza gelebileceğini bilmeniz gerekiyor. Rahat hareket ettik, çok dikkate almadık. Aynı saygım devam ediyor. Sadece bu senenin kazananı ve herkesin gözünde ligi bitirmemiz, ne güçle bitirdiğimiz, oyun olarak neler yapabildiğimiz, net gösterdiğimizde şu an kimse Galatasaray dışında bir şeyden bahsetmiyor. Bunun dışında saha dışına götürdüğünüz her şey sizi komik duruma düşürecektir." dedi.

2026'NIN MOTTOSUNU AÇIKLADI

19 Türkiye Kupası, 25 Süper Lig şampiyonluğu olan Galatasaray'da 2026 Mayıs'ı için Okan Buruk yeni mottolarını açıkladı. Buruk, "2026 hem 20 kupa sayısına hem de 26. şampiyonluğa ulaşmak için yeni mottomuz." dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır