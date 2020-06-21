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Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2020 22:19 | Son Güncelleme

Galatasaray’da Mariano’dan sonra cezalı duruma düşen Ahmet Çalık da gelecek haftaki Başakşehir maçında görev alamayacak.

Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü!

Belhanda’nın hatalı pasında topu alan Kenan Özer’i ceza sahasına girmeden düşüren Ahmet Çalık, kırmızı kart gördü.

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