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Galatasaray'da ayrılık kararı çıktı! İlk 11'de oynayabilmek için Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere...

08.09.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da son antrenmanlarda yer almayan Leo Dubois'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Okan Buruk'un planları arasında yer almayan yıldız oyuncunun Başakşehir ile görüştüğü öğrenildi.

Leo Dubois

Leo Dubois

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanmak üzere... Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Dubois, Başakşehir ile görüşmelere başladı.

YA PENDİK YA DA BAŞAKŞEHİR

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Kariyerine İstanbul'da devam edip kurulu düzenini bozmak istemeyen Dubois, Pendikspor ve Başakşehir'in kendisine yaptığı teklifi değerlendirmeye aldı. Başakşehir'e daha sıcak bakan Dubois, Pendikspor'u da şu an için reddetmedi.

"OYNARSA SOL BEKTE OYNAR" DEMİŞTİ

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Sağ bek mevkisinde forma giyen Dubois için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sacha Boey'in performansından dolayı Dubois'in orada oynamasının zor olduğunu söylemişti. Sol bek için bir opsiyon olabileceğini ifade eden Okan Buruk, Dubois'e üstü kapalı bir mesaj vermişti. İlk 11'de forma giyebileceği bir takımda forma giymek isteyen Dubois, bu sebeple Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

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