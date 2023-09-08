Galatasaray'da ayrılık kararı çıktı! İlk 11'de oynayabilmek için Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere...

Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanmak üzere... Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Dubois, Başakşehir ile görüşmelere başladı.

YA PENDİK YA DA BAŞAKŞEHİR

Kariyerine İstanbul'da devam edip kurulu düzenini bozmak istemeyen Dubois, Pendikspor ve Başakşehir'in kendisine yaptığı teklifi değerlendirmeye aldı. Başakşehir'e daha sıcak bakan Dubois, Pendikspor'u da şu an için reddetmedi.

"OYNARSA SOL BEKTE OYNAR" DEMİŞTİ

Sağ bek mevkisinde forma giyen Dubois için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sacha Boey'in performansından dolayı Dubois'in orada oynamasının zor olduğunu söylemişti. Sol bek için bir opsiyon olabileceğini ifade eden Okan Buruk, Dubois'e üstü kapalı bir mesaj vermişti. İlk 11'de forma giyebileceği bir takımda forma giymek isteyen Dubois, bu sebeple Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

