Galatasaray'da Belhanda yönetime rest çekti!

Galatasaray'da Belhanda krizi devam ediyor. Sözleşme uzatma talebini reddeden Belhanda bu kez de transfer tekliflerini reddediyor. Fatih Terim'in ''satın'' raporu verdiği yıldız oyuncu için gelen teklifler yönetimi mutlu etse de, Belhanda tekliflerin hiçbiri kabul etmiyor.

"FRANSA'YI DÜŞÜNÜRÜM..."

30 yaşındaki yıldız oyuncu, menajerine verdiği talimatı yönetime de aktardı. Belhanda'nın, ''Eğer ayrılmamı istiyorsanız Fransa ligini düşünürüm. Katar ya da Arabistan'a transfer olmaya niyetim yok'' dediği ve Katar'dan gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

FATİH TERİM ÇOK SİNİRLENDİ

Fatih Terim'in bu haber sonrası çok sinirlendiği belirtilirken, Galatasaraylı yönetimin tüm planları bu satışa bağlı olduğu aktarıldı. Belhanda'nın satışından gelecek parayı transfere harcamayı düşünen sarı-kırmızılı yetkililerin bu haberden sonra eli kolu bağlandı. Florya'da bu olaydan sonra adeta ortalık karıştı ve planlar altüst oldu.