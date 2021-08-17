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Volkan Demirel'den Marcao'ya: Ülkesine gönderirim

17.08.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa, sonra yumruk attı. İşte detaylar...

Volkan Demirel'den Marcao'ya: Ülkesine gönderirim

Süper Lig'de açılış haftasının kapanış maçına Marcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun kavgası damga vurdu. Marcao, takım arkadaşına önce kafa attı; sonra yumrukladı. Cicaldau ve Diagne ikili güçlükle ayırırken hakem Erkan Özdamar, Marcao'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

VOLKAN DEMİREL TEPKİ GÖSTERDİ

Volkan Demirel, "Bu çocuk ne yaptı da depar atıyorsun, boksör gibi yumruk atıyorsun. Kerem, belki bu takımın geleceği, Marcao 2-3 yıllık bir adam. Bu hareketleri yapmanın önünü teknik ekibin bir an önce kesmesi lazım. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim." dedi.

Galatasaray'da deprem! Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu'na yumruk...Galatasaray'da deprem! Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu'na yumruk...


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Marcao
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