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Galatasaray'da Erden Timur, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu!

24.12.2023 15:31 | Son Güncelleme:
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Galatasaray taraftarı, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gitti.

Galatasaray'da Erden Timur, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, güvenlik aramasının ardından İETT'ye ait otobüslere bindirildi.

Ülker Stadı'nda karşılaşmayı izleyecek 2 bin 79 konuk takım taraftarı, toplu halde Kadıköy'e hareket etti.
Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de yapılan derbiye giden taraftarlar, bugünkü karşılaşmada da takımlarının yanında olacak. Taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy deplasmanına gidiyor.

ERDEN TİMUR'A BÜYÜK İLGİ

erdem-timur

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kadıköy deplasmanına giden taraftarlarla bir araya geldi.

Stada girişi sırasında yol kenarında durdurduğu aracından inen Timur, sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgi gösterisiyle karşılandı. Taraftarlar, sarıldıkları Erden Timur'a sevgi ve güvenlerini dile getirdi.

AA muhabirine derbiyle ilgili açıklama yapan Timur, "Hak eden biz olalım. İnşallah hak eden kazansın." dedi.

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