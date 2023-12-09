SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Erden Timur istifa mı etti? Dursun Özbek'ten jet hızında açıklama

Galatasaray'da Erden Timur istifa mı etti? Dursun Özbek'ten jet hızında açıklama

09.12.2023 10:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden olan Erden Timur'un istifa ettiği yönündeki çıkan haberlere Dursun Özbek'ten jet hızında yalanlama geldi.

Erden Timur'un istifa ettiği iddiası dün akşam sosyal medyada hızla yayıldı. Sarı-kırmızılılardan bir açıklama gelmemesi taraftarları endişelendirdi. Çıkan haberlerin ardından Dursun Özbek bu olayı yalanladı.

"ERDEN TİMUR İSİFA ETMEDİ"

2a52bfd801ec4855acdf848a0e4a19e5

Erden Timur'un istifa ettiği yönündeki iddiaları Dursun Özbek sorduğunu anlatan Levent Tüzemen, "Dursun Özbek'e sordum, 'Böyle bir şey yok, bu tamamen Galatasaray'ı yıpratmak üzere yapılmış bir oyun. Spekülasyon yaratmak istiyorlar.' dedi." şeklinde konuştu.

"HAYIR BAŞKANIM, ÇOK MUTLUYUM"

t25_galatasarayda-dursun-ozbe-811

"Kendisine sordum. 'Hayır başkanım, çok mutluyum' diye cevap verdi. Galatasaray'ın içerisine bir takım insanlar bomba düşürmeye çalışıyorlar. Çok memnunuz, hiçbir sıkıntısı yok. İşinin başında."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye penaltı göndermesiOkan Buruk'tan Fenerbahçe'ye penaltı göndermesi
İnanması güç olay: 1200 maçta 868 gol!İnanması güç olay: 1200 maçta 868 gol!
Nani'den "Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?" sorusuna cevap!Nani'den "Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?" sorusuna cevap!
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Erden Timur galatasaray atan erden galatasarayda
En Çok Okunan Haberler
Üç formüllü maaş hesabı! Kök aylığa kademeli artış

Üç formüllü maaş hesabı! Kök aylığa kademeli artış

Otomobil satışında yeni dönemi başlatan karar

Otomobil satışında yeni dönemi başlatan karar

Belhanda'ya tepki üstüne tepki yağdı!

Belhanda'ya tepki üstüne tepki yağdı!

Nani'den "Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?" sorusuna cevap!

Nani'den "Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?" sorusuna cevap!

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye penaltı göndermesi

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye penaltı göndermesi

''Ronaldo ve Talisca'ya ulaşmak kolay, takıma getirmek isterim!''

''Ronaldo ve Talisca'ya ulaşmak kolay, takıma getirmek isterim!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Zor anlar yaşadı! Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

Zor anlar yaşadı! Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.