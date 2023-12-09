Galatasaray'da Erden Timur istifa mı etti? Dursun Özbek'ten jet hızında açıklama

Erden Timur'un istifa ettiği iddiası dün akşam sosyal medyada hızla yayıldı. Sarı-kırmızılılardan bir açıklama gelmemesi taraftarları endişelendirdi. Çıkan haberlerin ardından Dursun Özbek bu olayı yalanladı.

"ERDEN TİMUR İSİFA ETMEDİ"

Erden Timur'un istifa ettiği yönündeki iddiaları Dursun Özbek sorduğunu anlatan Levent Tüzemen, "Dursun Özbek'e sordum, 'Böyle bir şey yok, bu tamamen Galatasaray'ı yıpratmak üzere yapılmış bir oyun. Spekülasyon yaratmak istiyorlar.' dedi." şeklinde konuştu.

"HAYIR BAŞKANIM, ÇOK MUTLUYUM"

"Kendisine sordum. 'Hayır başkanım, çok mutluyum' diye cevap verdi. Galatasaray'ın içerisine bir takım insanlar bomba düşürmeye çalışıyorlar. Çok memnunuz, hiçbir sıkıntısı yok. İşinin başında."





