SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Erden Timur kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon...

Galatasaray'da Erden Timur kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.05.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'daki transfer başarılarıyla taraftarın gönlüne adeta taht kuran Erden Timur önümüzdeki sezon yönetimde olup olmama konusunda kesin kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Erden Timur kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon...

Galatasaray'da sportif AŞ başkan vekili görevini yürüten Erden Timur, yeni sezon için kararını verdi. Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Erden Timur kararını değiştirmedi. Başarılı futbol adamının Galatasaray'daki görevine devam etmeyeceği ifade edildi.

"GALATASARAY SİYASETİ..."

erden-timurdan-sizdirilan-goruntulerle-ilgili-aciklama-amerikadan-planli-bir-operasyon-6vzq

Geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunan Timur, Galatasaray siyasetiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Dışarıdaki tepkinin on katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden. Zaten baş edemediğim şey de o."

Galatasaray'daki 2 sezonunda 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Timur, gelecek sezon transferlere de karışmayacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enes Ünal'dan 4 yıllık imza! Resmen açıklandıEnes Ünal'dan 4 yıllık imza! Resmen açıklandı
Aubameyang Beşiktaş'a beğeni! Transfer...Aubameyang Beşiktaş'a beğeni! Transfer...
Filenin Sultanları bu akşam Almanya ile karşı karşıya geliyor! Kazanmaktan başka düşüncemiz yok...Filenin Sultanları bu akşam Almanya ile karşı karşıya geliyor! Kazanmaktan başka düşüncemiz yok...
Anahtar Kelimeler:
transfer Erden Timur son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Avrupa ve İsrail'e çok sert tepki: Kanla beslenen vampir!

Avrupa ve İsrail'e çok sert tepki: Kanla beslenen vampir!

2024 yılında altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi! Yüzde 45'lik artış görüldü

2024 yılında altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi! Yüzde 45'lik artış görüldü

Kerem'in yeni takımı belli oldu! İşte ödenecek bonservis

Kerem'in yeni takımı belli oldu! İşte ödenecek bonservis

Enes Ünal'dan 4 yıllık imza! Resmen açıklandı

Enes Ünal'dan 4 yıllık imza! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık duyuruldu! 'Geri dönüyor'

Fenerbahçe'de ayrılık duyuruldu! 'Geri dönüyor'

Mourinho'nun Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı!

Mourinho'nun Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.