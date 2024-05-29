Galatasaray'da Erden Timur kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon...

Galatasaray'da sportif AŞ başkan vekili görevini yürüten Erden Timur, yeni sezon için kararını verdi. Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Erden Timur kararını değiştirmedi. Başarılı futbol adamının Galatasaray'daki görevine devam etmeyeceği ifade edildi.

"GALATASARAY SİYASETİ..."

Geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunan Timur, Galatasaray siyasetiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Dışarıdaki tepkinin on katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden. Zaten baş edemediğim şey de o."

Galatasaray'daki 2 sezonunda 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Timur, gelecek sezon transferlere de karışmayacak.





