Galatasaray'da Erden Timur sürprizi!

Süper Lig’de 3’üncü haftanın erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar galibiyeti gollerini Barış Alper Yılmaz,Yunus Akgün veMichy Batshuayi’nin ayağından buldu.
Gaziantep FK’nın tek golünü ise Furkan Soyalp kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla ligde 5’te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti. Sarı - kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi Süper Lig'in yeni lideri oldu.
Konuk ekip ise 3 puanla 14’üncü sırada bulunuyor.
Galatasaray ile yolları sezon başında ayrılan eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mücadeleyi tribünden takip etti.