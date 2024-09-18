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Galatasaray'da Erden Timur sürprizi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.09.2024 00:23
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Süper Lig’de 3’üncü haftanın erteleme maçında Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelede Erden Timur sürprizi yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig’de 3’üncü haftanın erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar galibiyeti gollerini Barış Alper Yılmaz,Yunus Akgün veMichy Batshuayi’nin ayağından buldu.

Gaziantep FK’nın tek golünü ise Furkan Soyalp kaydetti.

SÜPER LİG'İN YENİ LİDERİ

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Galatasaray bu sonuçla ligde 5’te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti. Sarı - kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Konuk ekip ise 3 puanla 14’üncü sırada bulunuyor.

ERDEN TİMUR SÜRPRİZİ

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Galatasaray ile yolları sezon başında ayrılan eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mücadeleyi tribünden takip etti.

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Erden Timur galatasaray
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