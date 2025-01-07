Galatasaray'da ilk transferde işlem tamam! Sarı-Kırmızılılar Trabzonspor ile Eren Elmalı için anlaştı... İşte bonservis bedeli

Süper Lig'de 13 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kulüpler görüşmelerini hızlandırırken ligin lideri durumunda bulunan Galatasaray'dan çok sürpriz bir hamle gelmişti. Sarı-Kırmızılılar Trabzonspor'un yıldızı Eren Elmalı ile ilgilenirken bu transfere dair yeni gelişmeler yaşandı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Sarı kırmızılılarda transfer görüşmesini bizzat Dursun Özbek'in yürüttüğü belirtildi. Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek 3-4 milyon euro arasında ilk teklifini yaptı. Galatasaray milli oyuncunun transferini 3,5 milyon euro bonservis karşılığında tamamladı. Anlaşmada ayrıca yüzde 20 de sonraki satıştan pay yer alacak.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

İki başkan arasında geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın milli sol beki kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

19 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 19 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Elmalı, 1 asist yaptı ve 1592 dakika sahada kaldı.