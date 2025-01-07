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Galatasaray'da ilk transferde işlem tamam! Sarı-Kırmızılılar Trabzonspor ile Eren Elmalı için anlaştı... İşte bonservis bedeli

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.01.2025 15:59
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Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken Sarı-Kırmızılılar gündemine Trabzonspor'un başarılı ismi Eren Elmalı'yı almıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer için temaslarına devam ederken oyuncu ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da ilk transferde işlem tamam! Sarı-Kırmızılılar Trabzonspor ile Eren Elmalı için anlaştı... İşte bonservis bedeli
Eren Elmalı

Eren Elmalı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'de 13 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kulüpler görüşmelerini hızlandırırken ligin lideri durumunda bulunan Galatasaray'dan çok sürpriz bir hamle gelmişti. Sarı-Kırmızılılar Trabzonspor'un yıldızı Eren Elmalı ile ilgilenirken bu transfere dair yeni gelişmeler yaşandı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

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Sarı kırmızılılarda transfer görüşmesini bizzat Dursun Özbek'in yürüttüğü belirtildi. Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek 3-4 milyon euro arasında ilk teklifini yaptı. Galatasaray milli oyuncunun transferini 3,5 milyon euro bonservis karşılığında tamamladı. Anlaşmada ayrıca yüzde 20 de sonraki satıştan pay yer alacak.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

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İki başkan arasında geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın milli sol beki kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

19 RESMİ MAÇA ÇIKTI

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Bu sezon Trabzonspor formasıyla 19 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Elmalı, 1 asist yaptı ve 1592 dakika sahada kaldı.

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transfer Süper Lig Trabzonspor Evren Eren Elmalı son dakika galatasaray
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