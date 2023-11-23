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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kırılması zor bir rekora imza attı!

23.11.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Kerem Aktürkoğlu kırılması zor bir rekora imza attı. Kerem, Türkiye'de en uzun süre sakatlık yaşamayan futbolcu olan (1459) gün boyunca sakatlık yaşamayan eski Trabzonspor futbolcusu Hami Mandıralı’nın ardından en uzun süre boyunca sakatlık yaşamayan ve devamlı forma giyen futbolcu oldu.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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1460 gündür sakatlık yaşamayan Kerem Aktürkoğlu, sürekli forma giyen ve en uzun süre boyunca sakatlanmayan futbolcu oldu. Galatasaray’ın 24 yaşındaki genç yıldızı aynı zamanda Süper Lig’in en çok skor katkısı veren oyuncusu olma yolunda ilerliyor.

EN SKORER İSİMLERİN BAŞINDA

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 6 asistlik katkısıyla toplamda 11 gole direkt olarak etki etti. Geçtiğimiz sezonu da 10 gol, 12 asistle tamamlayan yıldız oyuncunun performansı Avrupa takımlarının da dikkatini çekmiş durumda...

PİYASA DEĞERİ ARTTI

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Geçtiğimiz sezon 13 milyon euro olan piyasa değeri bu yıl 17 milyon euro'ya kadar çıktı. Henüz 25 yaşında olan Kerem'in performansı bu şekilde devam ederse Avrupa'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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