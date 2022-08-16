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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na 14 milyon TL! Taraftarlar ikiye bölündü...

16.08.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belli olmayan genç oyuncu için Okan Buruk nihai kararı verdi. Kerem'in en az 1 yıl daha takımda tutulmasını isteyen Okan Buruk, Kerem'in isteği üzerine maaşına zam yaptırıyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na 14 milyon TL! Taraftarlar ikiye bölündü...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın bu sezon en önemli silahlarından olan Kerem Aktürkoğlu'na bir zam daha yapılıyor. Takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan fakat son anda Galatasaray'da devam etme kararı alan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine yüklü miktarda zam yapılıyor.

YÜZDE 57'LİK ZAM YAPILIYOR

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Galatasaray ile imzaladığı yeni sözleşme sonrası 8 milyon TL garanti ücret kazanan Kerem Aktürkoğlu'na bu kez de yüzde 57'lik bir zam yapılıp maaşı 14 milyon TL'ye yükseltilecek. Sarı kırmızılı kulübe 2020 Eylül’ünde bedelsiz olarak gelen 24 yaşındaki futbolcu, 2021 Aralık’ında toplam 45 milyon TL karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

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Bu gelişmenin ardından Galatasaray taraftarı ikiye bölündü. Bazı taraftarlar Kerem'in bu maaşı hak ettiğini söylese de bazıları da verilen paranın çok olduğunu savundu.


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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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