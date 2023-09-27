''Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na oyun oynanıyor'' iddiası gündeme bomba gibi düştü

Galatasaray'ın en skorer oyuncularından biri olan Kerem Aktürkoğlu'na gösterilen tepki gündem olmaya devam ediyor. Attığı gol ve yaptığı asistlerle bu sezona bomba gibi başlayan genç oyuncu için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

"KEREM'E OYUN OYNANIYOR"

Duayen gazeteci Şansal Büyüka, "Galatasaray için bir tehlikeyi belirtmeliyim. Sanki Kerem Aktürkoğlu'nun üstüne bir oyunlar oynanıyor gibi. Çabuk unutuyoruz. Kerem bir kaç hafta önce 'Türk futbolcusunu bu kadar değersizleştirmeyin' demişti." ifadelerini kullandı.

"ZAHA GELDİ DİYE KEREM İKİNCİ PLANA İTİLİRSE.."

Sözlerine devam eden Büyüka, "Bu ifadenin altında çok şey yatıyor. Aynı mevkide oynayan Zaha geldi diye Kerem ikinci plana itilirse bundan Galatasaray büyük zarar görür. Kerem, savunmadan geçiş oyununu süper hızlı yapıyor. Hücumu organize ediyor, Icardi'yi besliyor, etkili vuruyor, goller atıyor." açıklamasını yaptı.

