Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni kaptan belli oldu!

Galatasaray yönetimi yeni kaptanını belirledi. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası pazubandı kimin takacağı merak konusu olmuşken, milli arada karar kesinleşti.

KAAN AYHAN KAPTAN OLDU

Avrupa Ligi listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da yeni kaptan Kaan Ayhan oldu. Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olarak başta gelen Kaan Ayhan, kaptanlık gelişmesi sonrası bir hayli mutlu oldu.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Galatasaray'ın resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor. Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı kulüpte 59 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.