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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni kaptan belli oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.09.2024 11:11
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Beşiktaş maçında yaşanan ağır yenilgi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı alınmıştı. Sonrasında takımdan ayrılmaya karar veren Kerem, Benfica'ya transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Kerem'den boşalan kaptanlık görevine takımın tecrübeli ismini getirdi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni kaptan belli oldu!
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray yönetimi yeni kaptanını belirledi. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası pazubandı kimin takacağı merak konusu olmuşken, milli arada karar kesinleşti.

KAAN AYHAN KAPTAN OLDU

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Avrupa Ligi listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da yeni kaptan Kaan Ayhan oldu. Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olarak başta gelen Kaan Ayhan, kaptanlık gelişmesi sonrası bir hayli mutlu oldu.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

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Galatasaray'ın resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor. Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı kulüpte 59 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu Kaan Ayhan galatasaray
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