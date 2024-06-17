SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi sona eriyor! Fransız deviyle anlaşma sağladı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi sona eriyor! Fransız deviyle anlaşma sağladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.06.2024 10:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun vedası her geçen gün yaklaşıyor. Önümüzdeki yıl takımda kalması beklenmeyen milli oyuncunun Fransız devi Lille ile el sıkıştığı ifade edildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi sona eriyor! Fransız deviyle anlaşma sağladı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi sona eriyor. Takımda mutsuz olduğu bilinen milli oyuncu Fransız ekibi Lille ile prensip anlaşmasına vardı.

TARAFTARLA YILDIZI BİR TÜRLÜ BARIŞMADI

IMG_025488-A41997-7CEFEF-656744-EF48D9-1D83C7

Galatasaray taraftarıyla arasında soğuk rüzgarlar esen Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için takımdan ayrılmaya karar vermişti.

LILLE İLE ANLAŞMA SAĞLADI

kerem-ndmsa

Fransız ekibi Lille ile prensip anlaşmasına varan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray yönetiminden kolaylık istedi. Yaklaşık 14 milyon euro bedel karşılığı takımdan ayrılmaya hazırlanan milli oyuncunun valizlerini topladığı aktarıldı.

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koeman'dan iğrenç hareket! İzleyenlerin midesini bulandırdıKoeman'dan iğrenç hareket! İzleyenlerin midesini bulandırdı
Gürcistan maçına az süre kala Arda Güler kararı!Gürcistan maçına az süre kala Arda Güler kararı!
Galatasaray'da ilk ayrılık kapıda!Galatasaray'da ilk ayrılık kapıda!
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray lille
En Çok Okunan Haberler
Gündeme bomba gibi düşen kulis! CHP'li bir yönetici Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi: Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim

Gündeme bomba gibi düşen kulis! CHP'li bir yönetici Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi: Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim

Asgari ücrete ara zam senaryoları: Oran belli oldu, temmuz yerine...

Asgari ücrete ara zam senaryoları: Oran belli oldu, temmuz yerine...

Fenerbahçe'ye 127 milyon euro'luk golcü geliyor

Fenerbahçe'ye 127 milyon euro'luk golcü geliyor

Galatasaray'da ilk ayrılık kapıda!

Galatasaray'da ilk ayrılık kapıda!

Galatasaray'dan Emre Can hamlesi!

Galatasaray'dan Emre Can hamlesi!

Koeman'dan iğrenç hareket! İzleyenlerin midesini bulandırdı

Koeman'dan iğrenç hareket! İzleyenlerin midesini bulandırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.