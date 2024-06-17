Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi sona eriyor! Fransız deviyle anlaşma sağladı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi sona eriyor. Takımda mutsuz olduğu bilinen milli oyuncu Fransız ekibi Lille ile prensip anlaşmasına vardı.

TARAFTARLA YILDIZI BİR TÜRLÜ BARIŞMADI

Galatasaray taraftarıyla arasında soğuk rüzgarlar esen Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için takımdan ayrılmaya karar vermişti.

LILLE İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Fransız ekibi Lille ile prensip anlaşmasına varan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray yönetiminden kolaylık istedi. Yaklaşık 14 milyon euro bedel karşılığı takımdan ayrılmaya hazırlanan milli oyuncunun valizlerini topladığı aktarıldı.





