Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılıyor! Bonservis bedelini bile yazdılar

Kerem Aktürkoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yurt dışına transferine açık kapı bırakmasının ardından İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

TAKIMDAN AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

Sky Sport muhabiri Ben Heckner'in haberine göre; Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu sezon sonunda takımdan ayrılacak. Taraftarlarla yaşadığı negatif ortamdan artık sıkılan milli oyuncunun sezon sonunu beklediği ifade edildi.

BONSERVİSİNİ DE YAZDILAR

A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu için Galatasaray'ın 15 ile 20 milyon euro arasında bonservis istediği açıklandı.





