Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılıyor! Bonservis bedelini bile yazdılar

Kerem Aktürkoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yurt dışına transferine açık kapı bırakmasının ardından İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sky Sport muhabiri Ben Heckner'in haberine göre; Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu sezon sonunda takımdan ayrılacak. Taraftarlarla yaşadığı negatif ortamdan artık sıkılan milli oyuncunun sezon sonunu beklediği ifade edildi.
A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu için Galatasaray'ın 15 ile 20 milyon euro arasında bonservis istediği açıklandı.