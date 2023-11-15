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  4. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılıyor! Bonservis bedelini bile yazdılar

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılıyor! Bonservis bedelini bile yazdılar

15.11.2023 11:25 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın en skorer isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Yaptığı açıklamalarla Avrupa'da oynama hayalini yineleyen milli oyuncu için İngiliz basınından yeni bir iddia geldi.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kerem Aktürkoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yurt dışına transferine açık kapı bırakmasının ardından İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

TAKIMDAN AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

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Sky Sport muhabiri Ben Heckner'in haberine göre; Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu sezon sonunda takımdan ayrılacak. Taraftarlarla yaşadığı negatif ortamdan artık sıkılan milli oyuncunun sezon sonunu beklediği ifade edildi.

BONSERVİSİNİ DE YAZDILAR

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A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu için Galatasaray'ın 15 ile 20 milyon euro arasında bonservis istediği açıklandı.

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Kerem Aktürkoğlu galatasaray ak sezon
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