SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Marcao'nun yerine İtalyan devi Juventus'tan duvar! Daniele Rugani...

Galatasaray'da Marcao'nun yerine İtalyan devi Juventus'tan duvar! Daniele Rugani...

02.08.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Marcao'nun Sevilla'ya satışı sonrasında stoper arayışları başlamıştı. Şu ana kadar savunma hattına Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı katan sarı - kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basını, Galatasaray'ın dünya devi Juventus'ta forma giyen stoper oyuncusu Daniele Rugani'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazdı.

Galatasaray'da Marcao'nun yerine İtalyan devi Juventus'tan duvar! Daniele Rugani...

Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray'da taraftarlar, gözünü stoper transferine dikmiş durumda. Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya satan sarı - kırmızılılar, stoper transferinde girişimlerini hızlandırmıştı. Kadrosunda Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Christian Luyindama ve Emin Bayram'ı bulunduran sarı - kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

DANIELE RUGANI HAMLESİ

CzpTLUxXEAAEBDy

Galatasaray, Marcao'dan boşalan stoper mevkisini, Juventus'tan Daniele Rugani ile dolduracak. İtalyan basını, Galatasaray'ın Rugani için devrede olduğunu iddia etti.

YÖNETİM TEMASA GEÇTİ

FJau_FJWYAI8lOP

Teknik direktör Okan Buruk'un istediği oyunculara yönelen Galatasaray Yönetimi, transfer için İtalya'da girişimlerini sürdürüyor.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Galatasaray, Juventus forması giyen Daniele Rugani için devrede.

JUVENTUS GÖNDERMEK İSTİYOR

FJ76j9rX0AUSYsF

İtalyan stoper ile Empoli ve Verona kulüplerinin de ilgilendiği öne sürüldü. Juventus'un oyuncuyu kiralamak istediği ve oyuncu için teklifleri değerlendirdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 18 resmi maça çıkan Rugani, 1 gol kaydetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray sözleşmesini feshetti! KAP açıklamasıGalatasaray sözleşmesini feshetti! KAP açıklaması
Pazar günü imza atıyor!Pazar günü imza atıyor!
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den sonra bir bomba daha!Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den sonra bir bomba daha!
Anahtar Kelimeler:
transfer Spor Toto Süper Lig Süper Lig daniele rugani galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savaş uçakları peş peşe havalandı, tanklar sokaklara indi

Savaş uçakları peş peşe havalandı, tanklar sokaklara indi

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Cengiz Ünder için skandal karar!

Cengiz Ünder için skandal karar!

Trabzonspor'un rakibi belli oldu!

Trabzonspor'un rakibi belli oldu!

Galatasaray'dan son yılların bombası geliyor!

Galatasaray'dan son yılların bombası geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Sağlıktaki korkunç tehlike: Milyonları etkiliyor!

Sağlıktaki korkunç tehlike: Milyonları etkiliyor!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.