Galatasaray'da Marcao'nun yerine İtalyan devi Juventus'tan duvar! Daniele Rugani...

Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray'da taraftarlar, gözünü stoper transferine dikmiş durumda. Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya satan sarı - kırmızılılar, stoper transferinde girişimlerini hızlandırmıştı. Kadrosunda Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Christian Luyindama ve Emin Bayram'ı bulunduran sarı - kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

DANIELE RUGANI HAMLESİ

Galatasaray, Marcao'dan boşalan stoper mevkisini, Juventus'tan Daniele Rugani ile dolduracak. İtalyan basını, Galatasaray'ın Rugani için devrede olduğunu iddia etti.

YÖNETİM TEMASA GEÇTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un istediği oyunculara yönelen Galatasaray Yönetimi, transfer için İtalya'da girişimlerini sürdürüyor.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Galatasaray, Juventus forması giyen Daniele Rugani için devrede.

JUVENTUS GÖNDERMEK İSTİYOR

İtalyan stoper ile Empoli ve Verona kulüplerinin de ilgilendiği öne sürüldü. Juventus'un oyuncuyu kiralamak istediği ve oyuncu için teklifleri değerlendirdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 18 resmi maça çıkan Rugani, 1 gol kaydetti.



