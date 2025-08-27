Galatasaray'da Monaco seferi başaralı bir şekilde devam ediyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Fransa'da olan yetkililer Singo'yu da bitirdi!

Galatasaray Wilfried Singo transferinde resmen sona yaklaştı. Yıldız futbolcunun transferi için Fransız ekibi Monaco ile her konuda anlaşmaya varıldı. Sarı kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi kura çekimi sebebiyle gittiği Monaco’dan eli boş dönmedi.

MONACO İLE ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Monaco ile Galatasaray, Wilfried Singo için 30 milyon Euro bonservis ve sonraki satışta kârdan %10 pay karşılığında anlaşmaya vardı. Galatasaray oyuncuya son teklifini sundu ve Singo bu teklife oldukça sıcak bakıyor.

OKAN BURUK 3’LÜ SAVUNMA FİKRİNE DE SICAK

Teknik direktör Okan Buruk’un savunmanın sağında ve stoper bölgesinde değerlendirmek istediği Singo’yu hem 4’lü savunma sisteminde sağ bek olarak, hem de 3’lü savunmada sağ stoper olarak değerlendirmek istiyor. Davinson Sanchez ile partner olması açısından savunmaya büyük bir atletizm ve güç katması bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK VE EKİBİ MONACO’DA

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sebebiyle bugün Fransa’ya geçen Galatasaray yönetiminde kafilede Başkan Dursun Özbek, 2. Başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, İdari Direktör Uğur Yıldız yer alıyor…