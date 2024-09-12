Galatasaray'da Nicola Zalewski çıkmazı! Teklif yükseltildi... Üst üste büyük şok!

Türkiye'de transfer dönemi yarın gece resmen kapanıyor.

Kerem Aktükoğlu, Wilfried Zaha ve Tete'nin ayrılıkları sonrası kanat transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, son olarak Roma forması giyen Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski'yi gündemine aldı.

Sarı - kırmızılı yöneticiler transferi bitirmek adına İtalya'ya giderek pazarlıklarını sürdürüyorlardı ancak Galatasaray'a beklenmedik bir haber geldi.

GALATASARAY'A OLUMSUZ YANIT GELMİŞTİ

Sarı - kırmızılılara, Nicola Zalewski'den olumsuz yanıt geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Zalewski, Galatasaray'ın teklifine rağmen Roma'da kalmayı tercih etti.

TEKLİFİ YÜKSELTTİLDİ

Bunun üzerine Galatasaray transferden vazgeçmeyerek Polonyalı oyuncu ile anlaşmak için görüşmelerini sürdürdü. Gelen bilgilere göre; Galatasaray ve Roma kulübü ile anlaşma zemini yakaladı. Zalewski'ye de daha yüksek bir teklif yapıldı.

BİR KEZ DAHA REDDETTİ

Son gelişmelere göre Nicola Zalewski, Galatasaray'ın son teklifini de reddetti. 13 Eylül'de kapanacak olan transfer dönemi öncesi sarı-kırmızılı ekibin yöneticileri transferi tamamlamak için İtalya'ya gitmişti. Galatasaray her ne kadar Roma ile sözlü olarak anlaşmaya varmış olsa da oyuncuyu ikna edemedi.

Son gelişmelere göre Galatasaray cephesi oyuncudan bir olumsuz yanıt daha aldı. Sarı - kırmızılılar her ne kadar Roma ile sözlü olarak anlaşmış olsa da Zalewski'yi ikna edemeyerek transferi tamamlayamadı.

ZALEWSKI'NİN İSTEKLERİ

Sports Digitale'in haberine göre ise Nicola Zalewski'nin son yapılan görüşmede Galatasaray'dan talepleri 3.2 milyon euro net maaş, en az 4 yıl sözleşme, 500 bin euro imza parası, başarı bonusu, 15 milyon euro serbest kalma maddesi ve menajerlik ücreti olduğu yönünde.