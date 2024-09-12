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Galatasaray'da Nicola Zalewski çıkmazı! Teklif yükseltildi... Üst üste büyük şok!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.09.2024 23:05
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Transfer döneminin son gününe girilirken Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski için İtalya'ya gitti. İlk teklifi reddedildikten sonra Galatasaray fiyatı yükseltti. İşte son gelişmeler...

Türkiye'de transfer dönemi yarın gece resmen kapanıyor.

Kerem Aktükoğlu, Wilfried Zaha ve Tete'nin ayrılıkları sonrası kanat transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, son olarak Roma forması giyen Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski'yi gündemine aldı.

Sarı - kırmızılı yöneticiler transferi bitirmek adına İtalya'ya giderek pazarlıklarını sürdürüyorlardı ancak Galatasaray'a beklenmedik bir haber geldi.

GALATASARAY'A OLUMSUZ YANIT GELMİŞTİ

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Sarı - kırmızılılara, Nicola Zalewski'den olumsuz yanıt geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Zalewski, Galatasaray'ın teklifine rağmen Roma'da kalmayı tercih etti.

TEKLİFİ YÜKSELTTİLDİ

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Bunun üzerine Galatasaray transferden vazgeçmeyerek Polonyalı oyuncu ile anlaşmak için görüşmelerini sürdürdü. Gelen bilgilere göre; Galatasaray ve Roma kulübü ile anlaşma zemini yakaladı. Zalewski'ye de daha yüksek bir teklif yapıldı.

BİR KEZ DAHA REDDETTİ

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Son gelişmelere göre Nicola Zalewski, Galatasaray'ın son teklifini de reddetti. 13 Eylül'de kapanacak olan transfer dönemi öncesi sarı-kırmızılı ekibin yöneticileri transferi tamamlamak için İtalya'ya gitmişti. Galatasaray her ne kadar Roma ile sözlü olarak anlaşmaya varmış olsa da oyuncuyu ikna edemedi.

Son gelişmelere göre Galatasaray cephesi oyuncudan bir olumsuz yanıt daha aldı. Sarı - kırmızılılar her ne kadar Roma ile sözlü olarak anlaşmış olsa da Zalewski'yi ikna edemeyerek transferi tamamlayamadı.

ZALEWSKI'NİN İSTEKLERİ

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Sports Digitale'in haberine göre ise Nicola Zalewski'nin son yapılan görüşmede Galatasaray'dan talepleri 3.2 milyon euro net maaş, en az 4 yıl sözleşme, 500 bin euro imza parası, başarı bonusu, 15 milyon euro serbest kalma maddesi ve menajerlik ücreti olduğu yönünde.

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