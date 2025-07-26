Galatasaray'da Osimhen'i yakın arkadaşı gazeteci Buchi Laba transferleri açıkladı! ''Ederson ve Donnarumma ile ilgileniliyor...''

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kaleci transferi konusunda hareketlilik devam ediyor. Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından hala yeni bir ismi kadrosuna katamayan Cimbom, kaleyi iki isimden birine emanet etmek istiyor. İngiliz devi Manchester City'nin yıldız ismi Ederson ve PSG'nin İtalyan kalecisi Donnarumma'yı listesine dahil eden sarı kırmızılılar, ikisinden birini hızlı bir şekilde kadrosuna dahil etmek istiyor.

BUCHI LABA AÇIKLADI!

Victor Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba, sosyal medya hesabından paylaştığı haberde ''Yüzde 100 doğrulandı: Galatasaray, Gianluigi Donnarumma ile ilgileniyor, ayrıca Ederson'a da ilgi duyuyor. Galatasaray dünya çapında bir kaleci istiyor. Bu tür anlaşmalar yapmak çok zor ama Galatasaray'daki transfer sorumluları en azından bir tanesini bitirebileceklerine inanıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK BİR AN ÖNCE BİTSİN İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk dün gece Tivibu Spor'da katıldığı bir programda kaleci konusuna açıklık getirdi. Buruk, ''Kaleci için birçok isim var. Takip ettiklerimiz var. Genç kaleciler de, tecrübeli kaleciler de var. Bazı gençler iyi oluyor ama bir süreç var, sabredecek misiniz sabretmeyecek misiniz? Listemiz dar değil geniş. En doğru kararı vereceğiz. Kaleci hocalarımızla düşünüyoruz. Bütçeler de önemli. Petrovic ile ilgileniyorduk, 30 milyon euroya gitti. Lunin ile görüşmemiz olmadı. Birçok alternatif var, daha çok çıkabilir. Bir an önce sonlandırmak istiyoruz, çalışıyoruz.'' sözlerini söylemişti.